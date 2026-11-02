वीडियो में देखें कैसे, एक क्लिनिक में मरीज के हाथ में बम की तरह फटा मोबाइल फोन

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रविवार को एक क्लिनिक के अंदर मरीज के हाथ में अचानक मोबाइल फोन फट गया। इससे वहां आग लग गई और मरीजों तथा स्टाफ के बीच अफरा-तफरी मच गई। यह पूरी घटना क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रविवार को एक क्लिनिक के अंदर मरीज के हाथ में अचानक मोबाइल फोन फट गया। इससे वहां आग लग गई और मरीजों तथा स्टाफ के बीच अफरा-तफरी मच गई। यह पूरी घटना क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

यह घटना 'दृष्टि स्किन एंड चाइल्ड क्लिनिक' में हुई, जहां एक मरीज डॉ. आशुतोष शर्मा से सलाह लेने आया था। स्थिति तब गंभीर हो गई, जब मरीज के हाथ में मौजूद मोबाइल फोन में अचानक आग लग गई।

इस धमाके से क्लिनिक के अंदर हड़कंप मच गया, खासकर इसलिए क्योंकि उस समय वहां नवजात शिशु और अन्य मरीज भी मौजूद थे। अचानक लगी आग से किसी बड़े हादसे का डर पैदा हो गया और लोग स्थिति को संभालने के लिए तेजी से हरकत में आ गए।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दृष्टि क्लिनिक (आई केयर क्लिनिक) में रविवार दोपहर एक मरीज का मोबाइल अचानक फट गया। आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। मरीज वेटिंग एरिया में बैठा था। हाथ में मोबाइल चल रहा था। अचानक मोबाइल फट गया और आग लग गई। पास में एक महिला नवजात बच्चे के साथ बैठी थी। https://t.co/MsE3f574g6 — Madan Mohan Soni (@madanmohansoni) November 2, 2026

स्टाफ ने आग पर काबू पाया

जैसे ही फोन में आग लगी, क्लिनिक का स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा और आग बुझाने में जुट गया। उन्होंने जलते हुए फोन पर पानी डाला और स्थिति के और बिगड़ने से पहले ही आग पर काबू पा लिया।

स्टाफ की त्वरित कार्रवाई से आग को क्लिनिक के अंदर फैलने से रोका जा सका, जहां नवजात शिशु और अन्य मरीज मौजूद थे। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। मोबाइल फोन का फटना, आग लगना और स्टाफ द्वारा उसे बुझाने की कोशिशें—यह पूरी घटना क्लिनिक के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे मोबाइल फोन फटने से क्लिनिक के अंदर अफरा-तफरी मच गई और स्टाफ ने एक बड़े हादसे को टालने के लिए किस तरह तुरंत कदम उठाए।