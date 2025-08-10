Main Menu

  ऑपरेशन सिंदूर की जीत के पीछे 'मेक इन इंडिया' की ताकत... पीएम मोदी - बोले कुछ ही घंटों में घुटनों पर आया पाकिस्तान

Edited By Shubham Anand,Updated: 10 Aug, 2025 05:08 PM

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 10 अगस्त को बेंगलुरु दौरे के दौरान शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने ‘नेक्स्ट-जेन मोबिलिटी फॉर ए नेक्स्ट-जेन सिटी’ कार्यक्रम में भाग लिया और बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने कन्नड़ भाषा में कुछ पंक्तियां बोलकर की, जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल बन गया।

ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बेंगलुरु आए हैं। उन्होंने ऑपरेशन की सफलता का श्रेय देश की तकनीकी ताकत और डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की पहल को दिया। पीएम ने कहा, “इस अभियान की सफलता में कर्नाटक और बेंगलुरु के युवाओं का बड़ा योगदान है, मैं इसके लिए आप सभी का अभिनंदन करता हूं।” उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने आतंकवादी ठिकानों को सीमा पार कई किलोमीटर अंदर जाकर तबाह कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान को भी कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, “पूरी दुनिया ने नए भारत की ताकत और संकल्प का साक्षात्कार किया है।”

भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती पर जोर

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि देश अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। उन्होंने कहा, “विकसित भारत की यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है।” पीएम मोदी ने बताया कि India AI Mission जैसी योजनाएं भारत को ग्लोबल AI लीडरशिप की ओर ले जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही भारत को ‘मेड इन इंडिया चिप’ मिलने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज लो कॉस्ट, हाई टेक स्पेस मिशन का वैश्विक उदाहरण बन चुका है।

मेट्रो और रेलवे नेटवर्क में अभूतपूर्व विस्तार

पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। रेलवे के विद्युतीकरण की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ था, जो अब 40,000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, जो अब बढ़कर 160 से अधिक हो गए हैं। इसी तरह, राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या भी 2014 के तीन से बढ़कर अब 30 हो गई है। उन्होंने कहा कि ज़मीन, समुद्र और आकाश — तीनों क्षेत्रों में भारत विकास की ओर अग्रसर है।

टेक आत्मनिर्भरता पर फोकस

पीएम मोदी ने तकनीकी आत्मनिर्भरता को भारत की अगली बड़ी प्राथमिकता बताते हुए कहा, “Indian tech कंपनियों ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। अब हमें भारत की ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हुए देशवासियों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा।” उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाना नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करना है — और यह सेवा टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अधिक प्रभावी बन रही है।

