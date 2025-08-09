चलने वाली है देश की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन, इतने घंटे में तय करेगी 881 किलोमीटर का सफर

Edited By Shubham Anand,Updated: 09 Aug, 2025 12:09 PM
नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को तीन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें अजनी (नागपुर) से पुणे के बीच चलने वाली देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है, जो 881 किलोमीटर की दूरी महज 12 घंटे में पूरी करेगी।
इसके अलावा, पीएम मोदी केएसआर बेंगलुरु–बेलगावी और कटरा–अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी शुरुआत करेंगे। केएसआर बेंगलुरु–बेलगावी ट्रेन कर्नाटक के दो प्रमुख शहरों को जोड़ेगी, जबकि कटरा–अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस विशेष रूप से तीर्थयात्रियों के लिए चलाई जा रही है, जिससे यात्री श्री माता वैष्णो देवी के साथ अमृतसर के गोल्डन टेम्पल तक भी आसानी से पहुंच सकेंगे।
अजनी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस का रुट
नागपुर के अजनी स्टेशन से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (संख्या 26102) सुबह 9:50 बजे रवाना होगी और रात 9:50 बजे पुणे पहुंचेगी। वहीं, पुणे से चलने वाली ट्रेन (संख्या 26101) सुबह 6:25 बजे रवाना होकर शाम 6:25 बजे अजनी पहुंचेगी। अजनी से चलने वाली ट्रेन सोमवार को नहीं चलेगी। पुणे से चलने वाली ट्रेन मंगलवार को नहीं चलेगी।
नियमित संचालन और ठहराव
इस वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 11 अगस्त से पुणे स्टेशन से और 12 अगस्त से अजनी स्टेशन से शुरू होगा। ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी और 10 स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में 8 कोच होंगे — जिसमें 1 एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 7 चेयर कार शामिल हैं, और यह कुल 590 यात्रियों की बैठने की क्षमता रखती है।
पुणे और अजनी (नागपुर) के बीच यह तेज़ और सुविधाजनक ट्रेन सेवा छात्रों, व्यापारियों, कर्मचारियों और पर्यटकों के लिए लाभकारी साबित होगी। यह ट्रेन न केवल नियमित यात्रा करने वालों को राहत देगी, बल्कि व्यापार, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्रों में भी नई संभावनाएं पैदा करेगी।