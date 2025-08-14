Landslide: हिमाचल में मौत का तांडव, पहाड़ों से गिरे पत्थर, शिमला और चंबा में दो की दर्दनाक मौ/त, यात्रा पर लगी रोक

Main Menu

14 Aug, 2025

mountain fell on a young woman in shimla and a devotee in chamba both died

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश जानलेवा साबित हो रही है। शिमला और चंबा जिले में पहाड़ी से पत्थर गिरने की अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक युवती और एक श्रद्धालु शामिल हैं।

शिमला और चंबा में दर्दनाक हादसे

शिमला में युवती की मौत: शिमला के रामपुर स्थित तकलेच में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां खालटूनाला के पास एक युवती मीरा पर पहाड़ी से पत्थर गिर गए जिससे उसकी मौत हो गई। उसे तुरंत खनेरी अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

चंबा में श्रद्धालु की जान गई: वहीं चंबा के भरमौर में मणिमहेश यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु पर गोई नाला नामक स्थान पर पत्थर गिर गया। इस हादसे में उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

डीसी की श्रद्धालुओं से अपील

चंबा जिले में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए डीसी चंबा ने लोगों से चंबा-भरमौर मार्ग पर गुरुवार को यात्रा न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की संभावना बनी हुई है।

बता दें कि मणिमहेश यात्रा आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त से शुरू होगी लेकिन खराब मौसम को देखते हुए लोगों को अभी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 9816698166 और 1077 पर संपर्क किया जा सकता है।

