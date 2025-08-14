Main Menu

शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर: अब इतने दिन बंद रहेंगे शराब के ठेके, नोट कर लें ये तारीखें

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 14 Aug, 2025 01:43 PM

liquor shops in delhi will remain closed for two days

दिल्ली में शराब प्रेमियों के लिए एक अहम खबर है। इस हफ्ते शहर में लगातार दो दिनों तक 'ड्राई डे' रहेगा जिसके चलते शराब के ठेके बंद रहेंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को जन्माष्टमी के कारण शराब की बिक्री नहीं होगी।

नेशनल डेस्क। दिल्ली में शराब प्रेमियों के लिए एक अहम खबर है। इस हफ्ते शहर में लगातार दो दिनों तक 'ड्राई डे' रहेगा जिसके चलते शराब के ठेके बंद रहेंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को जन्माष्टमी के कारण शराब की बिक्री नहीं होगी।

क्यों घोषित किया गया 'ड्राई डे'?

'ड्राई डे' वह दिन होता है जब सरकार शराब की बिक्री पर रोक लगाती है। यह रोक राष्ट्रीय पर्वों, धार्मिक त्योहारों, चुनावों या महापुरुषों की जयंती के मौके पर लगाई जाती है। इस बार स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी दोनों ही महत्वपूर्ण अवसर हैं इसलिए दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सभी खुदरा शराब की दुकानें, बार, होटल और क्लब इन दोनों दिनों में बंद रहेंगे।

इन पर लागू नहीं होगा नियम

➤ यह ध्यान देने वाली बात है कि L-15 और L-15F लाइसेंस वाले होटलों में दी जाने वाली शराब की रूम सर्विस पर यह नियम लागू नहीं होगा।

➤ यह लाइसेंस उन होटलों को दिया जाता है जो स्टार कैटेगरी के होते हैं और भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित होते हैं।

➤ अगर किसी व्यक्ति ने पहले से ही शराब खरीदकर रखी है तो वह घर के अंदर उसका सेवन कर सकता है। यह नियम केवल बिक्री पर लागू होता है सेवन पर नहीं।

इस साल ये होंगे 'ड्राई डे'

दिल्ली में इस साल के बाकी दिनों में भी कुछ महत्वपूर्ण 'ड्राई डे' घोषित किए गए हैं:

➤ 5 सितंबर: ईद-ए मिलाद

➤ 2 अक्टूबर: गांधी जयंती

➤ 7 अक्टूबर: वाल्मीकि जयंती

➤ 20 अक्टूबर: दीपावली

बता दें कि 'ड्राई डे' के दिन शराब बेचते हुए पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

