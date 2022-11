VIDEO:  मुंबई में किलर हैट मैन ने दी खौफनाक वारदात को अंजाम, सरेआम महिला को मौत के घाट के उतार कार में लाश रख हुआ फरार

मुंबई: महाराष्ट्र् के मुंबई में एक किलर हैट मैन काफी वायरल हो रहा है। दरअसल, इस किलर हैट मैन ने बीच सोसायटी के एक महिला को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जिसका एक सीसटीवी फूटेज अब सामने आया है।

इस घटना का जारी हुआ सीसीटीवी फुटेज में आरोपी द्वारा महिला की हत्या करते हुए देखा गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में सफाई दी है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला कार से उतरती है इतने में टोपी पहने एक शख्स पीछे से आकर महिला का गला पकड़ लेता है और महिला पर हमला कर देता है। शख्स महिला पर चाकू से वार उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद शख्स महिला की लाश को कार में डाल वहां से फरार हो जाता है। यह सारी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।



