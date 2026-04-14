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प्रधानमंत्री मोदी ने बैसाखी, पुथंडू और महा बिशुबा पाना संक्रांति की शुभकामनाएं दीं

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 10:58 AM

narendra modi wishes citizens on baisakhi puthandu and pana sankranti

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बैसाखी, पुथंडू और महा बिशुबा पाना संक्रांति के अवसर पर देशभर के नागरिकों को शुभकामनाएं दीं और भारत की सांस्कृतिक विविधता और उत्सव की भावना को उजागर किया। प्रधानमंत्री ने अलग-अलग पोस्ट में अपनी शुभकामनाएं देते...

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बैसाखी, पुथंडू और महा बिशुबा पाना संक्रांति के अवसर पर देशभर के नागरिकों को शुभकामनाएं दीं और भारत की सांस्कृतिक विविधता और उत्सव की भावना को उजागर किया। प्रधानमंत्री ने अलग-अलग पोस्ट में अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'आप सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं!' उन्होंने तमिल नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'पुथंडू के विशेष अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं ' और ओडिया नव वर्ष के उपलक्ष्य में 'महा बिशुबा पाना संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं!' देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले ये त्यौहार फसल कटाई के मौसम की शुरुआत और विभिन्न क्षेत्रीय पंचांगों में पारंपरिक नव वर्ष का प्रतीक हैं।
 


बैसाखी का पंजाब में विशेष महत्व है और इसे फसल उत्सव के साथ-साथ सिख परंपरा में ऐतिहासिक महत्व के दिन के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। तमिलनाडु में पुथंडू को तमिल कैलेंडर वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है, जबकि ओडिशा में महा बिशुबा पाना संक्रांति को नवीनीकरण और समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाले अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। पूरे भारत में लोगों ने प्रार्थनाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक उत्सवों के साथ इस अवसर को मनाया, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता में एकता को दर्शाता है। विभिन्न राज्यों के नेताओं ने भी शुभकामनाएँ दीं, जो सछ्वाव, आशा और नई शुरुआत को बढ़ावा देने में इन त्योहारों के महत्व को रेखांकित करती हैं।

 

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