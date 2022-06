दिल्ली में कोरोना के नए केस 1300 के पार, लगातार दूसरे दिन 1 हजार से ज्यादा मामले

नेशनल डेस्क: राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों ने एक बार फिर से खतरनाक स्पीड पकड़ ली है। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 1,375 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि वायरस से आज किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, सूबे में संक्रमण दर 7.01% प्रतिशत दर्ज की गई है।

