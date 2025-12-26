Renault Duster 2026: सस्पेंस खत्म! सामने आया नई Duster का टीज़र, कंपनी ने किया लॉन्च डेट का खुलासा

Main Menu

पिछले कुछ सालों तक इंडिया की फेवरेट SUV रही रेनॉ डस्टर एक बार फिर से वापसी कर रही है। कंपनी ने हाल ही में इसके लिए टीज़र शेयर किया है। डस्टर को नई लुक में 26 जनवरी 2026 को पेश किया जाएगा। टीजर सामने आने के बाद इसके डिज़ाइन को लेकर कई तरह के कयास...

ऑटो डेस्क: पिछले कुछ सालों तक इंडिया की फेवरेट SUV रही रेनॉ डस्टर एक बार फिर से वापसी कर रही है। कंपनी ने हाल ही में इसके लिए टीज़र शेयर किया है। डस्टर को नई लुक में 26 जनवरी 2026 को पेश किया जाएगा। टीजर सामने आने के बाद इसके डिज़ाइन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नए टीजर में काफी हद तक SUV के डिजाइन का पता चलता है।

नए अंदाज में पेश किया टीजर

सामने आए टीजर में कार में कनेक्टेड LED टेललाइट्स हैं और बीच में Renault का नया लोगो रखा गया है। फ्रंट में DRL’s दिए गए। वीडियो में SUV को यादगार अंदाज में पेश किया गया है। शुरुआत होती है बच्चों से होती है, जो टॉय Duster के साथ खेल रहे हैं। इसके बाद पुराने Duster मॉडल के पहाड़ों, नदियों और झरनों में ड्राइव करने वाले सीन दिखाई जाते हैं। वीडियो का अंत होता है Gangs of Duster कम्युनिटी के जश्न के साथ, यानी पुराने यादों और एडवेंचर को मिलाकर 2026 में Duster की वापसी का रास्ता तैयार किया गया है।

ऐसा हो सकता है डिज़ाइन

नई Duster CMF-B आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी और इसे नए डिजाइन में पेश किया जाएगा। इसका फ्रंट पहले से ज्यादा बोल्ड होगा। इसमें नई ग्रिल, Y-शेप LED हेडलाइट्स और DRLs, नया फॉग लैम्प, स्पोर्टी बम्पर और बड़े एयर डैम होंगे। इसके अलावा Y-शेप LED टेललाइट्स, 18 इंच के अलॉय व्हील, बड़े साइड क्लैडिंग, उभरी हुई व्हील आर्च और रूफ रेल्स जैसे एलिमेंट इसे खास बनाएंगे।

मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

इंडिया में आने वाली 2026 Duster की केबिन और फीचर्स ग्लोबल मॉडल जैसी ही होंगी। यह पिछली जनरेशन से ज्यादा प्रीमियम और फीचर-फुल होगी। अब इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 7 इंच की कलर ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, वायरलेस चार्जिंग पैड, पैनोरमिक सनरूफ, Arkamys Classic 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, एम्बियंट लाइटिंग और लेवल 2 ADAS (सेफ्टी और ड्राइव असिस्ट फीचर) जैसी सुविधाएं होंगी।

इंजन ऑप्शन्स

इंडिया में नई Duster में दो पेट्रोल इंजन मिल सकते हैं 1.3L टर्बो और 1.2L माइल्ड हाइब्रिड. बाद में एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट भी लॉन्च हो सकता है। ट्रांसमिशन में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। 4X4 सिस्टम केवल टॉप वेरिएंट में हो सकता है।

राइवल्स

लॉन्च के बाद नई Duster का मुकाबला Hyundai Creta, Tata Sierra, Kia Seltos, Maruti Victoris और Grand Vitara जैसी गाड़ियों से होगा।

 

