Weekly Tarot Horoscope (15th-21st march ): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

मेष- मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और नए साहस का संचार लेकर आएगा। मंगल की स्थिति आपको निडर बनाएगी।सप्ताह के मध्य में आपको नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यापार में जोखिम लेना फायदेमंद रहेगा।

मेष- मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और नए साहस का संचार लेकर आएगा। मंगल की स्थिति आपको निडर बनाएगी।सप्ताह के मध्य में आपको नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यापार में जोखिम लेना फायदेमंद रहेगा। धन का आवक अच्छा रहेगा, लेकिन पुराने कर्ज चुकाने में पैसा खर्च हो सकता है। सिरदर्द और रक्तचाप की समस्या से सावधान रहें।

जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।

उपाय- सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।

शुभ रंग- लाल

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 7

वृष- वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, विशेषकर वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर बहसबाजी से बचें। आपके विचार वरिष्ठ अधिकारियों को पसंद आएंगे, बस उन्हें सही ढंग से पेश करें। सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर अधिक खर्च होने की संभावना है। बजट बनाकर चलें। गले या थायराइड से संबंधित समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें। प्रेमी के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है, संवाद बनाए रखें।

उपाय- छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग- सफेद

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 1

मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह यात्राओं और नए संपर्कों का है। आपकी बौद्धिक क्षमता आपको जीत दिलाएगी। जो लोग लेखन, संपादन या तकनीकी क्षेत्र में हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। निवेश के लिए यह सप्ताह बहुत शुभ है। शेयर बाजार से लाभ हो सकता है। नसों में खिंचाव या हाथों में दर्द हो सकता है। हल्का व्यायाम करें। मित्रों के साथ समय बिताएंगे। कोई पुराना मित्र प्रेम प्रस्ताव दे सकता है।

उपाय- गाय को हरा चारा खिलाएं और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें।

शुभ रंग- ग्रे

शुभ दिशा- पश्चिम

शुभ अंक- 3

कर्क- यह सप्ताह आपके लिए घरेलू सुख-शांति पर केंद्रित रहेगा। आप घर के नवीनीकरण पर ध्यान दे सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी ईमानदारी रंग लाएगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सीने में जकड़न या जुकाम की समस्या हो सकती है। गर्म पानी का सेवन करें। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग हैं।

उपाय- शिवलिंग पर कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें।

शुभ रंग- हरा

शुभ दिशा- दक्षिण

शुभ अंक- 8

सिंह- सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास में बढ़ोतरी का है। आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। राजनीति और नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आय के नए स्रोत खुलेंगे। हालांकि, विलासिता पर खर्च बढ़ेगा। पेट की गर्मी और पाचन क्रिया पर ध्यान दें। संतुलित आहार लें। पार्टनर के साथ यादगार समय बीतेगा। अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें।

उपाय- तांबे के पात्र से सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

शुभ रंग- पीला

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 2

कन्या- कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की सलाह दी जाती है। मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों को मुनाफा होगा। डेटा एनालिसिस और अकाउंट्स वालों के लिए व्यस्तता बढ़ेगी। बचत करने में कठिनाई हो सकती है। अचानक घर में कोई मरम्मत का कार्य निकल सकता है। त्वचा और एलर्जी संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत रहें। किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से रिश्तों में खटास आ सकती है। विश्वास बनाए रखें।

उपाय- गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं और मूंग की दाल का दान करें।

शुभ रंग- सिल्वर

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 9

तुला- तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है। आपकी कलात्मक रुचि बढ़ेगी। फैशन, इंटीरियर और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। लंबी अवधि के निवेश के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। अविवाहितों के विवाह की बात चल सकती है। पीठ दर्द या किडनी से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखें। पानी अधिक पिएं।

उपाय- सफेद रेशमी कपड़े का दान करें और श्री सूक्त का पाठ करें।

शुभ रंग- नीला

शुभ दिशा- पश्चिम

शुभ अंक- 5

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। मानसिक उलझनें बढ़ सकती हैं, लेकिन समाधान भी जल्द मिलेगा। अनुसंधान और गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ेगी। दफ्तर में सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। उधारी लेन-देन से बिल्कुल बचें। पैसा फंसने के योग हैं। ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।

उपाय- माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

शुभ रंग- केसरी

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 4

धनु- धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह शिक्षा और संतान के दृष्टिकोण से सुखद रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त होगा। नई नौकरी की तलाश पूरी होगी। धन संचय करने में सफल रहेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। लीवर और जांघों से संबंधित समस्याओं का ख्याल रखें। भारी भोजन से बचें। संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर मिलेगी। प्रेम संबंधों में सम्मान बढ़ेगा।

उपाय- चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं और सिंदूर अर्पित करें।

शुभ रंग- संतरी

शुभ दिशा-पूर्व

शुभ अंक- 7

मकर- मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे। लोहे, सीमेंट और मशीनरी के व्यापारियों को लाभ होगा। नौकरी में काम का बोझ अधिक रहेगा। खर्चे कम होंगे और बचत की योजना सफल होगी। भूमि खरीदने के विचार बन सकते हैं। घर के बड़े सदस्यों के कारण प्रेम विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। दांतों या हड्डियों में दर्द की समस्या हो सकती है। कैल्शियम युक्त भोजन लें।

उपाय- शनि चालीसा का पाठ करें और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

शुभ रंग- पिंक

शुभ दिशा- दक्षिण

शुभ अंक- 1

कुंभ- कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह सामाजिक कार्यों और लोक कल्याण के लिए उत्तम है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। टीम लीडर के रूप में आपकी पहचान बनेगी। तकनीक और इनोवेशन से जुड़े कार्यों में यश मिलेगा। अचानक यात्रा के कारण खर्च बढ़ सकते हैं। दान-पुण्य में भी पैसा लगेगा। पैरों में दर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। सोने का समय निर्धारित करें।

पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, धैर्य से काम लें।

उपाय- काली उड़द की दाल का दान करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।

शुभ रंग- ब्राउन

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 6

मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आध्यात्मिक शांति और लाभ का है। आपकी अंतरात्मा सही फैसले लेने में मदद करेगी। शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र में काम करने वालों को लाभ होगा। पदोन्नति के योग हैं। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। ज्वेलरी या सोने में निवेश करना शुभ रहेगा। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। पुरानी कड़वाहट दूर होगी। आंखों की देखभाल करें और अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाएं।

उपाय- पीले रंग की मिठाई का भोग विष्णु जी को लगाएं और जरूरतमंदों में केले बांटें।

शुभ रंग- गोल्डन

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 7

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