दुनिया भर में नए साल का धूमधाम से स्वागत, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई

नेशलन डेस्कः दुनिया भर में नए साल का स्वागत पूरे जोश के साथ किया जा रहा है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सबसे पहले नए साल का स्वागत किया गया। भारत में भी नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को नव वर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर नागरिकों को बधाई दी तथा सभी से देश के विकास, सामाजिक सद्भाव व पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिये कहा। एक संदेश में उन्होंने कहा कि नया साल नयी ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है।



राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘यह आत्म-चिंतन और नए संकल्पों का भी एक अवसर है। इस मौके पर आइए हम देश के विकास, सामाजिक सद्भाव व पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मज़बूत करें।'' मुर्मू ने कहा, ‘‘मेरी कामना है कि 2026 हमारे जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि लाए तथा एक मज़बूत और ज्यादा समृद्ध भारत बनाने के लिए नई ऊर्जा दे।'' उन्होंने देश और विदेश में सभी भारतीयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।