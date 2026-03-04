chandra grahan photo: देश-दुनिया में ग्रहण की झलक: कहां कैसा दिखा चांद? देखें दुर्लभ तस्वीरें

Edited By Anu Malhotra, Updated: 04 Mar, 2026 07:11 AM

भूमिका: साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण अपनी अमिट यादें छोड़कर समाप्त हो गया है। बीती शाम आसमान एक अनोखे रंग में रंगा नजर आया, जहां चंद्रमा ने दूधिया सफेद चोला छोड़कर 'ब्लड मून' (सुर्ख लाल) का रूप धारण कर लिया। विज्ञान और आस्था के इस अद्भुत संगम को देखने के लिए छतों और घाटों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारत के पूर्वी राज्यों से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक, यह ग्रहण न केवल दृश्यमान था, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण रहा।

देश-दुनिया में ग्रहण की झलक: कहां कैसा दिखा चांद?

भारत के अलग-अलग हिस्सों और वैश्विक स्तर पर ग्रहण का प्रभाव कुछ इस प्रकार रहा:

मंदिरों में शुद्धिकरण और 'मोक्ष काल'

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के समापन के साथ ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई:-