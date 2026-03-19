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भारत-चीन संबंधों में नई शुरुआत ! विक्रम दोराईस्वामी China में नए राजदूत नियुक्त

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 12:01 PM

vikram doraiswami appointed india s next ambassador to china

भारत ने अनुभवी राजनयिक Vikram Doraiswami को चीन में नया राजदूत नियुक्त किया है। यह कदम भारत-चीन संबंध सुधारने की कोशिशों के बीच उठाया गया है, जो Eastern Ladakh गतिरोध के बाद तनावपूर्ण बने हुए हैं।

Bejing: भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दोराईस्वामी (Vikram Doraiswami) को चीन में नया राजदूत नियुक्त किया है। वे 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं और फिलहाल यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोराईस्वामी अब बीजिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और वे Pradeep Kumar Rawat की जगह लेंगे। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, वे जल्द ही अपना नया पदभार संभालेंगे। यह नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब भारत और चीन के बीच संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें चल रही हैं।

 

दोनों देशों के रिश्ते Eastern Ladakh में पिछले चार वर्षों से जारी सैन्य गतिरोध के कारण काफी तनावपूर्ण हो गए थे। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताएं हो चुकी हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में तनाव कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह सामान्य स्थिति अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। ऐसे में दोराईस्वामी जैसे अनुभवी राजनयिक की नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है। उनके पास ब्रिटेन सहित कई देशों में काम करने का लंबा अनुभव है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वे दोनों देशों के बीच संवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह कदम इस बात का संकेत भी है कि भारत चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित और स्थिर बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है।

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