मजदूरी न मिलने पर मिस्त्री ने मालिक की पैट्रोल डालकर फूंक डाली मर्सिडीज कार, वीडियो हुआ वायरल

नोएडा: नोएडा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल, एक मिस्त्री को अपनी मजदूरी न मिलने पर उसने मालिक की मर्सिडीज कार में आग लगा दी। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल, कार मालिक ने उससे अपने घर में टाइल्स लगवाए, लेकिन पैसे पूरे नहीं दिए थे। बदला लेने के लिए उसने यह तरीका अपनाया।

वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि बाइक सवार एक युवक ने सदरपुर कॉलोनी में सोमवार दोपहर को एक मर्सिडीज कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता और फिर वहां से फरार हो जाता है।

सदरपुर गांव निवासी आयुष चौहान ने बताया कि घर के बाहर उनकी मर्सिडीज कार खड़ी थी। 11 सितंबर की दोपहर को एक बाइक सवार व्यक्ति ने उसमें आग लगा दी। हालांकि कुछ देर बाद आग खुद ही बुझ गई। यह सारा वाक्या पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

In #Noida, a mechanic set fire to a Mercedes car. The car owner got tiles installed in his house, but the money was not paid in full. He adopted this method to take revenge.#Trending #Viralvideo #India pic.twitter.com/Y9wUnJKdkm