CMF Headphone Pro भारत में लॉन्च, 40dB ANC और एक चार्ज में चलेगा 100 घंटे

Updated: 13 Jan, 2026 09:10 PM

nothing s sub brand cmf introduces new headphone pro

नथिंग के सब-ब्रांड CMF ने भारत में नया ओवर-ईयर वायरलेस CMF Headphone Pro लॉन्च किया है। इसमें 40dB तक एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, 40mm ड्राइवर्स, स्पेशियल ऑडियो और Hi-Res सपोर्ट मिलता है। इसकी कीमत 7,999 रुपये रखी गई है, जबकि 20 जनवरी से लॉन्च ऑफर में यह...

नेशनल डेस्कः नथिंग के सब-ब्रांड CMF ने मंगलवार को भारत में अपने नए ओवर-ईयर वायरलेस हेडफोन CMF Headphone Pro को लॉन्च कर दिया है। इन हेडफोन्स की कीमत 7,999 रुपये रखी गई है, हालांकि कंपनी 20 जनवरी से सीमित समय के लिए लॉन्च ऑफर के तहत इसे 6,999 रुपये में उपलब्ध कराएगी। यह हेडफोन Flipkart और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए मिलेगा।

कीमत और उपलब्धता

CMF Headphone Pro को भारत में 7,999 रुपये की कीमत पर पेश किया गया है। लॉन्च ऑफर के तहत यह 20 जनवरी से 6,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा। यह हेडफोन Dark Grey, Light Green और Light Grey कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

    CMF Headphone Pro कंपनी का पहला ओवर-ईयर वायरलेस हेडफोन है, जिसमें एक्टिव नॉइज कैंसलेशन (ANC) का सपोर्ट दिया गया है। यह हाइब्रिड एडैप्टिव ANC तकनीक के साथ आता है, जो आसपास के शोर को 40dB तक कम कर सकता है। यूजर्स को अलग-अलग नॉइज कैंसलेशन लेवल चुनने का विकल्प भी मिलता है।

    बेहतर ऑडियो अनुभव के लिए इसमें 40mm निकेल-प्लेटेड ड्राइवर्स दिए गए हैं। हेडफोन में Cinema और Concert जैसे Spatial Audio मोड, साथ ही LDAC और Hi-Res Audio का सपोर्ट भी मिलता है।

    डिजाइन और कंट्रोल

    CMF Headphone Pro में ट्रांसपेरेंट और मॉड्यूलर डिजाइन दिया गया है। इसमें टच कंट्रोल की जगह फिजिकल कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। हेडफोन में वॉल्यूम और प्लेबैक के लिए रोलर डायल, साउंड ट्यूनिंग के लिए एनर्जी स्लाइडर, एक कस्टमाइजेबल बटन, और बदले जा सकने वाले ईयर कुशन दिए गए हैं। इन सभी कंट्रोल्स और साउंड प्रोफाइल्स को Nothing X ऐप के जरिए कस्टमाइज किया जा सकता है। इसमें पर्सनल साउंड फीचर भी दिया गया है, जो यूजर की सुनने की क्षमता के अनुसार ऑडियो को ट्यून करता है।

    बैटरी और चार्जिंग

    CMF Headphone Pro ANC बंद होने पर 100 घंटे तक और ANC ऑन रहने पर करीब 50 घंटे तक का बैटरी बैकअप देता है। यह USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। कंपनी के अनुसार, सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग से बिना ANC के 8 घंटे तक म्यूजिक सुना जा सकता है। हेडफोन दो घंटे से कम समय में फुल चार्ज हो जाता है। खास बात यह है कि इसे मोबाइल फोन से Type-C केबल के जरिए भी चार्ज किया जा सकता है।

