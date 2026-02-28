Main Menu

इजरायल–ईरान युद्ध के बीच तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया 24x7 हेल्पलाइन नंबर

Edited By Updated: 28 Feb, 2026 02:30 PM

इंटरनेशनल डेस्क: इजरायल–ईरान युद्ध के तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। भारतीय दूतावास ने यह  24x7 हेल्पलाइन सर्विस शुरू की है। इजरायल में इस समय मौजूद भारतीय नागरिक किसी भी आपात परिस्थिति या फिर हेल्प के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय दूतावास द्वारा जारी 24x7 हेल्पलाइन का नंबर +972-54-7520711 है।

 

