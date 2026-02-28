Main Menu

    मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता: प्रतिबंधित संगठन के 4 उग्रवादी गिरफ्तार

मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता: प्रतिबंधित संगठन के 4 उग्रवादी गिरफ्तार

28 Feb, 2026

security forces secure major success in manipur 4 militants of banned outfit

मणिपुर के विभिन्न जिलों से सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन प्रीपैक (पीआरओ) से जुड़े चार उग्रवादियों को जबरन वसूली की गतिविधियों में कथित संलिप्तता में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

नेशनल डेस्क: मणिपुर के विभिन्न जिलों से सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन प्रीपैक (पीआरओ) से जुड़े चार उग्रवादियों को जबरन वसूली की गतिविधियों में कथित संलिप्तता में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, इन उग्रवादियों को पिछले 48 घंटों के दौरान गिरफ्तार किया गया।

इंफाल पश्चिम जिले में बृहस्पतिवार को क्षत्रिमयुम लाइबा मेइती (42) को लामदेंग खुनू स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। उसी दिन संगठन के एक अन्य सदस्य को खुमान लाम्पक क्षेत्र से पकड़ा गया। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को थौबल जिले के उयाल मखा लेइकाई क्षेत्र से संगठन के एक अन्य सदस्य को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान थोकचोम रबीचंद्र सिंह (36) के रूप में हुई है।

पुलिस के बयान के अनुसार, संगठन के एक अन्य सदस्य खुरैजाम रोजितकुमार सिंह (37) को इंफाल पूर्व जिले के थोंगजू पार्ट-द्वितीय मखा लेइकाई स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। इस बीच, सुरक्षा बलों ने बृहस्पतिवार को चुराचंदपुर जिले के थिंगहिजांग गांव में एक अभियान के दौरान एक मैगजीन सहित एक एके-47 राइफल, तीन सिंगल-बैरल राइफलें, एक बोल्ट-एक्शन राइफल और स्कोप से लैस बोल्ट-एक्शन स्नाइपर राइफल जब्त की।

इंफाल पश्चिम जिले के संगाइथेल मखा लेइकाई क्षेत्र में शुक्रवार को एक अलग अभियान में सुरक्षा बलों ने एक .303 राइफल, दो देसी बोल्ट-एक्शन सिंगल-बैरल बंदूकें, मैगजीन सहित चार पिस्तौल, एक बम और पंद्रह .303 कारतूस बरामद किए। 

