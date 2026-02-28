ईरानी हमलों से ठप हुआ दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट, भारत की उड़ानों पर भी बड़ा असर

खाड़ी क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने जवाबी हमले किए, जिसके चलते कई देशों ने एहतियातन अपने एयरस्पेस को बंद या सीमित कर दिया।

नेशनल डेस्क: खाड़ी क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने जवाबी हमले किए, जिसके चलते कई देशों ने एहतियातन अपने एयरस्पेस को बंद या सीमित कर दिया। इसका सीधा असर संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर पड़ा है।

दुनिया के सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हब में शामिल Dubai International Airport (DXB) और Al Maktoum International Airport (DWC) से उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र में अस्थिर स्थिति के कारण कई फ्लाइट्स रद्द या डायवर्ट की गई हैं।

एयरपोर्ट अथॉरिटी की अपील

दुबई एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि वे बिना पुष्टि के एयरपोर्ट न पहुंचें और अपनी-अपनी एयरलाइंस से सीधे संपर्क करें। सुरक्षा कारणों से यूएई की एविएशन नियामक संस्था General Civil Aviation Authority (GCAA) ने एयरस्पेस को अस्थायी रूप से आंशिक बंद करने का निर्णय लिया है।

किन एयरलाइंस पर पड़ा असर?

एमिरेट्स और फ्लाईदुबई

Emirates ने दुबई से आने-जाने वाली कई उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। एयरलाइन ने कहा है कि वह हालात की निगरानी कर रही है और यात्रियों को आधिकारिक वेबसाइट पर फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। उसकी सहयोगी एयरलाइन flydubai ने भी उड़ानों में कटौती की पुष्टि की है।

एयर इंडिया और भारतीय एयरलाइंस

Air India ने खाड़ी क्षेत्र के कई शहरों—अबू धाबी, दुबई, दोहा, जेद्दा, रियाद और तेल अवीव—के लिए उड़ानें रद्द करने की घोषणा की है। साथ ही IndiGo और Air India Express ने भी मध्य पूर्व रूट्स पर परिचालन प्रभावित होने की जानकारी दी है।

अन्य अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस

Qatar Airways, Etihad Airways, Lufthansa, British Airways और Virgin Atlantic सहित कई एयरलाइंस ने उड़ानों को सस्पेंड या वैकल्पिक मार्गों से संचालित करने का फैसला लिया है।

क्यों बढ़ा तनाव?

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाते हुए बड़े सैन्य अभियान की घोषणा की। इसके बाद इजराइल ने भी हमलों में भागीदारी की। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और इजराइली लक्ष्यों पर मिसाइल हमले किए।

स्थिति को देखते हुए ईरान, इजराइल, इराक, जॉर्डन, कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई ने अपने-अपने एयरस्पेस पर प्रतिबंध लगाए। फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स पर खाड़ी क्षेत्र का आसमान लगभग खाली नजर आ रहा है।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह