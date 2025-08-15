Main Menu

  • उदयपुर में निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरने से 1 मासूम की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल

15 Aug, 2025

one child died and another got injured as a school balcony collapsed in udaipur

नेशनल डेस्कः राजस्थान के उदयपुर जिले के पाठूनबाड़ी गांव में एक निर्माणाधीन स्कूल के छज्जे के गिरने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दोनों बच्चियां स्कूल भवन के पास बकरियां चरा रही थीं। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर स्थिति को काबू में किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान के उदयपुर जिले के पाठूनबाड़ी गांव में दो बच्चियां स्कूल भवन के पास बकरियां चरा रही थीं। इसी दौरान निर्माणाधीन स्कूल की छज्जा गिर गई, जिससे एक बच्ची मलबे में दब गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है।

ग्रामीणों में आक्रोश

हादसे की खबर मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और वे घटनास्थल पर बड़ी संख्या में जमा हो गए। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया। घटना के बाद ग्रामीण दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

शिक्षा विभाग के एडीपीसी निहाल सिंह ने बताया कि यह पीएमश्री योजना के तहत बन रहा स्कूल भवन है। हादसे के वक्त स्कूल संचालित नहीं हो रहा था। वहीं पास ही के दूसरे भवन में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था।


 

