T20 वर्ल्ड कप से पहले खुल गई पाकिस्तान की पोल, भारत के खिलाफ चलाया प्रोपेगेंडा

भारत में 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप से पहले सोशल मीडिया पर निपाह वायरस को लेकर डर फैलाने की कोशिश सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से संचालित बॉट नेटवर्क के जरिए भारत के खिलाफ एक संगठित फर्जी नैरेटिव चलाया...

नेशनल डेस्क : भारत में 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप से पहले सोशल मीडिया पर निपाह वायरस को लेकर डर फैलाने की कोशिश सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से संचालित बॉट नेटवर्क के जरिए भारत के खिलाफ एक संगठित फर्जी नैरेटिव चलाया गया, जिसमें यह झूठा दावा किया गया कि भारत में निपाह वायरस का गंभीर प्रकोप है और इससे टूर्नामेंट खतरे में पड़ सकता है।

एक लाख से ज्यादा बॉट अकाउंट्स का इस्तेमाल

डिजिटल विश्लेषण के मुताबिक, इस फर्जी अभियान में एक लाख से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स सक्रिय पाए गए। इनमें AI-जनरेटेड तस्वीरों और एक जैसे संदेशों के जरिए ऐसा माहौल बनाया गया मानो भारत में स्वास्थ्य आपात स्थिति बन गई हो और टी-20 वर्ल्ड कप रद्द तक किया जा सकता है।

नैरेटिव फैलाने पर लाखों रुपये खर्च

जानकारी के अनुसार, इस पूरे प्रचार अभियान पर करीब 4.89 लाख रुपये (भारतीय मुद्रा) यानी लगभग 14.9 लाख पाकिस्तानी रुपये खर्च किए गए। इस्तेमाल किए गए अकाउंट्स में से 81 फीसदी पाकिस्तान से जुड़े पाए गए, जबकि करीब 3 फीसदी अकाउंट्स बांग्लादेश लोकेशन या वीपीएन के जरिए वहां की लोकेशन दिखा रहे थे।

सेना से जुड़े नेटवर्क का आरोप

बॉट अकाउंट्स की पड़ताल में संकेत मिले हैं कि ये प्रोफाइल्स पहले भी भारत-विरोधी कंटेंट फैलाने में सक्रिय रही हैं। दावा किया गया है कि यह नेटवर्क पाकिस्तानी सेना के X कॉर्प्स से जुड़े अंदरूनी और बाहरी नैरेटिव अभियानों का हिस्सा रहा है। शुरुआत में कुछ चुनिंदा सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के जरिए पोस्ट डाली गईं, फिर लाखों बॉट अकाउंट्स से उन्हें ट्रेंड कराने की कोशिश की गई।

रावलपिंडी से ऑपरेशन का संचालन

बताया जा रहा है कि इस समय पाकिस्तानी सेना के X कॉर्प्स का मुख्यालय रावलपिंडी में है और इसकी कमान मेजर जनरल एमर एहसान नवाज के हाथ में है। आरोपों के मुताबिक, यही ढांचा पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होता रहा है।

भारत में निपाह की वास्तविक स्थिति

प्रचार के उलट, भारत में अब तक निपाह वायरस के सिर्फ दो मामले सामने आए हैं और दोनों मरीज पूरी तरह स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इन दोनों के संपर्क में आए 196 से ज्यादा लोगों की जांच की गई, लेकिन न तो किसी में लक्षण मिले और न ही कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क

केंद्र सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां निपाह को लेकर निगरानी और रोकथाम के मोर्चे पर पूरी तरह सतर्क हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।