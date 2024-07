इस राज्य के लोगों को मिली बड़ी सौगात, 300 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसों को उपराज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी

नेशनल डेस्क : दिल्लीवासियों को सावन के महीने में राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात मिली है। मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने बांसेरा में 320 नई इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नई बसों को शामिल करने के साथ ही दिल्ली में कुल इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 1,970 हो गई है। इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी उपस्थित थे। कैलाश गहलोत ने इस अवसर पर कहा, "मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। यह हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दृष्टिकोण रहा है।"

