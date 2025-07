मुंबई में शर्मनाक घटना: ऑटो में पालतू पिट बुल कुत्ते ने मासूम बच्चे को काटा... बेशर्मों की तरह हंसता रहा मालिक

नेशनल डेस्क: मुंबई के पूर्वी उपनगर मानखुर्द से एक बेहद disturbing वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो में एक शख्स के पालतू पिटबुल कुत्ते को एक 11 वर्षीय बच्चे पर हमला करते देखा जा सकता है, जबकि आरोपी खुद बेखौफ हंसते हुए इस नृशंस घटना का आनंद ले रहा था। आसपास मौजूद लोग भी इस डरावने मंजर को देखकर चुप नहीं थे, लेकिन किसी ने बच्चे की मदद करने की कोशिश नहीं की।

घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है जब बच्चा अपने घर के आसपास एक ऑटो रिक्शा के पास खेल रहा था। आरोपी, सोहेल हसन खान (43), ने जानबूझकर अपने पिटबुल कुत्ते को उस मासूम के पीछे छोड़ दिया, जिससे बच्चे को गंभीर चोटें आईं। खासकर बच्चे की ठोड़ी पर कुत्ते ने हमला किया, जिससे उसे काफी चोटें आई हैं।

Sohail Khan deliberately used his pet pitbull to attack an innocent child sitting inside an auto in Mankhurd, Mumbai pic.twitter.com/qBp9C683NQ — Kreately.in (@KreatelyMedia) July 20, 2025