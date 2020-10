संयुक्त राष्ट्र (UN) महासभा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने संबोधन के दौरान जमकर भारत की तारीफों के पुल बांधे । PM बोरिस ने कोरोना के ...

लंदनः संयुक्त राष्ट्र (UN) महासभा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने संबोधन के दौरान जमकर भारत की तारीफों के पुल बांधे । PM बोरिस ने कोरोना के इलाज के लिए कारगर वैक्सीन विकसित करने के भारत को भरोसेमंद उम्मीदवार बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस वैक्सीन के करोड़ों डोज बनाने की तैयारी कर रही है।

बोरिस जॉनसन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने डिजिटल संबोधन में कहा कि ऐसे 100 संभावित वैक्सीन हैं जोकि सुरक्षा और प्रभावकारिता की बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित किया गया टीका अपने परीक्षण के तीसरे चरण में है और कंपनी एस्ट्राजेनेका पहले ही इसकी करोड़ों खुराक का उत्पादन करने में जुटी है, ऐसे में इसके सफल होने की सूरत में तेजी से टीके का वितरण किया जा सकता है।

