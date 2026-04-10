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PM-Kisan: अब किसानों को नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, Kisan e-Mitra घर बैठे देगा हर जानकारी

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 11:42 AM

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देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और अब इसका इस्तेमाल खेती-किसानी में भी होने लगा है। बदलते समय के साथ किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं, जिससे उन्हें खेती से जुड़ी जरूरी जानकारी जल्दी और आसानी से मिल रही है

नेशनल डेस्क: देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और अब इसका इस्तेमाल खेती-किसानी में भी होने लगा है। बदलते समय के साथ किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं, जिससे उन्हें खेती से जुड़ी जरूरी जानकारी जल्दी और आसानी से मिल रही है। इसी दिशा में ‘किसान ई-मित्र’ पहल किसानों और सरकारी योजनाओं के बीच की दूरी को कम करने में अहम भूमिका निभा रही है।

क्या है किसान ई-मित्र और कैसे करता है काम
सरकार द्वारा शुरू किया गया किसान ई-मित्र एक एआई आधारित वॉयस-सक्षम चैटबॉट है, जो किसानों के लिए डिजिटल सहायक की तरह काम करता है। यह चैटबॉट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), फसल बीमा योजना और कृषि ऋण जैसी योजनाओं से जुड़े सवालों के जवाब देता है। किसान इसके जरिए आवेदन की स्थिति, भुगतान और पात्रता से संबंधित जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानीय भाषाओं में मिलती है सुविधा
इस चैटबॉट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। इससे देश के अलग-अलग राज्यों के किसान अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोकल भाषा में रियल-टाइम सहायता मिलने से किसानों को सरकारी दफ्तरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और उनका समय भी बचता है।

24 घंटे मिलती है मदद
किसानों को अक्सर सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती या समस्याओं के समाधान में देरी होती है। ऐसे में किसान ई-मित्र 24 घंटे काम करके इस समस्या को दूर कर रहा है। किसान बिना किसी सरकारी दफ्तर जाए, कभी भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार
यह पहल सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रशासन के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही है। एआई तकनीक के उपयोग से सरकारी कर्मचारियों का काम का बोझ कम हो रहा है और योजनाओं की डिलीवरी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन रही है। इससे दूर-दराज के गांवों तक भी सरकारी सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंच रही हैं।

भविष्य में और बढ़ेगा एआई का दायरा
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल और बढ़ेगा। इससे खेती के तरीके और अधिक आधुनिक और आसान बनेंगे। किसान ई-मित्र जैसी पहल यह दिखाती है कि तकनीक के सही उपयोग से किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं।

किसानों के लिए बन रहा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म
कुल मिलाकर, एआई आधारित किसान ई-मित्र प्लेटफॉर्म किसानों के लिए एक भरोसेमंद साधन बनता जा रहा है। यह उन्हें समय पर सही जानकारी देकर उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को कम करने में मदद कर रहा है।

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