PM Kisan 22nd Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएंगी 2,000 रुपए की किस्त, जानें क्या कहते हैं नियम?

Updated: 26 Jan, 2026 02:10 PM

PM Kisan 22nd Installment: देश के करोड़ों अन्नदाताओं यानि की किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी की निगाहें 22वीं किस्त पर टिकी हैं। हाल ही में सामने आई रिपोर्टस के अनुसार फरवरी 2026 के मध्य तक किस्त जारी हो सकती है।

बजट 2026 और 22वीं किस्त का कनेक्शन

माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले आम बजट के ठीक बाद 22वीं किस्त जारी कर सकती है। रबी की फसल की कटाई और अगली बुआई की तैयारियों के बीच यह ₹2,000 की राशि किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन योजना के पिछले पैटर्न (हर 4 महीने में किस्त) के हिसाब से फरवरी का महीना इसके लिए सबसे उपयुक्त है।

क्या 'बटाई' पर खेती करने वालों को मिलेगा पैसा?

भारत में एक बड़ा वर्ग उन किसानों का है जो अपनी जमीन न होने के कारण दूसरों की जमीन पर खेती (बटाई) करते हैं। ऐसे किसानों के लिए नियम बेहद सख्त हैं:

जमीन का मालिकाना हक जरूरी: योजना के नियमों के अनुसार, लाभ केवल उन्हीं को मिलता है जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि सरकारी रिकॉर्ड (खतौनी) में दर्ज है।

बटाईदार किसानों को लाभ नहीं: अगर आप वर्षों से किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहे हैं और फसल आधा-आधा बांटते हैं, तो भी आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। पैसा केवल जमीन के असली मालिक के खाते में ही जाएगा।

इन 3 गलतियों से रुक सकती है आपकी किस्त

अगर आप पात्र किसान हैं, तो भी इन गलतियों के कारण आपके ₹2,000 अटक सकते हैं: