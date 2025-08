PM मोदी 10 अगस्त को करेंगे बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन, फेज-3 का होगा शिलान्यास

नेशनल डेस्क: बेंगलुरु के लोगों को जल्द ही मेट्रो सुविधा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को बेंगलुरु मेट्रो की बहुप्रतीक्षित येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो फेज-3 परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। यह जानकारी बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने रविवार, 3 अगस्त को दी।

बेंगलुरु को मिलेगा मेट्रो विस्तार का तोहफा

सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10 अगस्त को अत्यंत महत्वपूर्ण येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु के सभी लोगों की ओर से मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमेशा हमारे शहर के बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है।" तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बेंगलुरु की लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से ही संभव है, और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि येलो लाइन का उद्घाटन 15 अगस्त की तय समय-सीमा से पहले किया जा रहा है, जो परियोजना के समय पर पूरा होने को दर्शाता है।

पीएम का दौरा दक्षिण बेंगलुरु के लिए ऐतिहासिक

सांसद सूर्या ने इस अवसर को बेंगलुरु दक्षिण के लिए ऐतिहासिक बताया और कहा कि मेट्रो फेज-3 और येलो लाइन दोनों ही परियोजनाएं दक्षिण बेंगलुरु के लगभग 25 लाख नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाएंगी। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं पर करीब 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। तेजस्वी सूर्या के अनुसार, येलो लाइन मेट्रो रोजाना लगभग 8 लाख यात्रियों को सेवा देगी। यह लाइन सिल्क बोर्ड जैसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करने में मदद करेगी। इसमें कुल 16 स्टेशन होंगे और यह आरवी रोड से बोम्मासांद्रा तक फैली होगी।

