जन औषधि दिवस 2026: पीएम मोदी का देश को संदेश, कहा- 'सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं हर नागरिक का हक'

Edited By Radhika, Updated: 07 Mar, 2026 02:21 PM

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना देश के प्रत्येक नागरिक को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मोदी ने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम...

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना देश के प्रत्येक नागरिक को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मोदी ने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से अनगिनत परिवार स्वास्थ्य देखभाल खर्चों में बचत कर रहे हैं और उचित उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

<

A glimpse of the transformative impact of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana. #JanAushadhiDiwas2026 https://t.co/1cjvpiTOQS — Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2026

>

मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''जन औषधि दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से लाभान्वित होने वाले सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह पहल गुणवत्तापूर्ण दवाओं को किफायती दामों पर उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।'' प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) नवंबर 2016 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में सुधार करना है। अधिकारियों ने कहा कि जन औषधि लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बना रही है क्योंकि स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां तभी सबसे मजबूत होती हैं जब वे सुलभ और समावेशी दोनों हों।