बेंगलुरु में बढ़ी लग्जरी कारों के मालिकों की मुश्किलें, टैक्स न चुकाने के कारण जब्त की गईं 30 कारें

नेशनल डेस्क. बेंगलुरु परिवहन डिपार्टमेंट ने रविवार को राज्य में बिना टैक्स चुकाए चलने वाली लग्जरी कारों पर कड़ा एक्शन लिया। इस अभियान के तहत फेरारी, पोर्श, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, एस्टन मार्टिन और रेंज रोवर जैसी 30 लग्जरी कारों को जब्त किया गया। यह कार्रवाई परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर सी मल्लिकार्जुन के नेतृत्व में की गई।

परिवहन विभाग का उद्देश्य

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि लग्जरी गाड़ियों के मालिकों में टैक्स चुकाने के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। विभाग का मानना है कि यह कदम राज्य और देश की भलाई के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना टैक्स चुकाए चलने वाली गाड़ियों से सरकार को राजस्व की हानि होती है। यह अभियान फिलहाल चल रहा है और इसके तहत और भी कार्रवाई की जा सकती है।

