आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 10 से ज्यादा लोगों की हुई मौत

नेशनल डेस्क : आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। काकीनाडा जिले में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। इस हादसे में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। राज्य की गृह मंत्री अनीता ने घटना की जानकारी देते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेटलापलेम गांव में पटाखे तैयार करते समय यह धमाका हुआ। उस समय फैक्ट्री में 20 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे।