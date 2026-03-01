Two Free LPG Cylinders: दिल्ली के राशन कार्ड धारकों की बल्ले-बल्ले: होली-दिवाली पर मिलेंगे 2 मुफ्त गैस सिलेंडर

दिल्ली के मध्यम और निम्न आय वर्गीय परिवारों के लिए इस साल की होली और दिवाली खुशियों की नई सौगात लेकर आने वाली है। बढ़ती महंगाई और रसोई के खर्चों के बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राशन कार्ड धारकों को साल में दो मुफ्त एलपीजी (LPG) सिलेंडर...

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मध्यम और निम्न आय वर्गीय परिवारों के लिए इस साल की होली और दिवाली खुशियों की नई सौगात लेकर आने वाली है। बढ़ती महंगाई और रसोई के खर्चों के बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राशन कार्ड धारकों को साल में दो मुफ्त एलपीजी (LPG) सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, जो सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

15.50 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को राहत

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य त्योहारों के दौरान आम जनता पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। यह सुविधा दिल्ली के लगभग 15.50 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए उपलब्ध होगी। सरकार की इस पहल से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो गैस की बढ़ती कीमतों के कारण रसोई के बजट को लेकर चिंतित रहते हैं।

योजना की कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) का रास्ता चुना है। इसके तहत लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर प्राप्त करने के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। जिस परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड जारी है, उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में एक एलपीजी सिलेंडर की तत्कालीन बाजार कीमत के बराबर की राशि सीधे जमा कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया साल में दो बार—एक बार होली के अवसर पर और एक बार दिवाली के अवसर पर—दोहराई जाएगी।

प्रशासन का मानना है कि इस कदम से न केवल खाना पकाने के ईंधन का खर्च कम होगा, बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि दिल्ली का हर परिवार सम्मान के साथ अपने त्योहार मना सके। एलपीजी की कीमतों में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के बीच यह योजना सीधे तौर पर आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास के रूप में देखी जा रही है।