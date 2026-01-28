Main Menu

    3. | Gold Price 28 January: बाजार खुलते सोना-चांदी की कीमतों में धमाका, Silver सीधे 18,229 रुपये महंगी, Gold में भी आई बड़ी तेजी, जानें नया रेट

Gold Price 28 January: बाजार खुलते सोना-चांदी की कीमतों में धमाका, Silver सीधे 18,229 रुपये महंगी, Gold में भी आई बड़ी तेजी, जानें नया रेट

prices gold and silver bullion market gold rate silver price 28 january

आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। निवेशकों की बढ़ती मांग और वैश्विक संकेतों के चलते खासतौर पर चांदी में तेज़ तेजी दर्ज की गई।

आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। निवेशकों की बढ़ती मांग और वैश्विक संकेतों के चलते खासतौर पर चांदी में तेज़ तेजी दर्ज की गई।

मंगलवार, 28 जनवरी 2026, सुबह 09:04 बजे (IST) तक के आंकड़ों के अनुसार—

चांदी की कीमत 3,74,600 रुपये पर पहुंच गई है। इसमें 18,229 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो करीब 5.12% की तेजी को दर्शाती है।

वहीं सोना भी मजबूत हुआ है। सोने का भाव 1,60,231 रुपये हो गया है, जिसमें 2,631 रुपये यानी करीब 1.67% की बढ़त दर्ज की गई है।

बाजार जानकारों का कहना है कि महंगाई को लेकर चिंताओं, सुरक्षित निवेश की मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों का असर सोना-चांदी की कीमतों पर साफ नजर आ रहा है। चांदी में औद्योगिक मांग बढ़ने से इसमें सोने की तुलना में ज्यादा तेजी देखी जा रही है।

