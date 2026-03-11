Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Gold Silver Rate Fall: ऑल-टाइम हाई से सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें क्या है 22K और 24K सोने का भाव

Gold Silver Rate Fall: ऑल-टाइम हाई से सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें क्या है 22K और 24K सोने का भाव

Edited By Updated: 11 Mar, 2026 05:39 PM

22 carat gold price 24 carat gold price gold price today silver price

22 Carat- 24 Carat Gold Price: आज यानी 11 मार्च 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के इंतजार के बीच निवेशकों ने फिलहाल 'वेट एंड वॉच' की स्थिति...

22 Carat- 24 Carat Gold Price: आज यानी 11 मार्च 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के इंतजार के बीच निवेशकों ने फिलहाल 'वेट एंड वॉच' की स्थिति अपनाई हुई है।

MCX पर आज के ताजा भाव (11 मार्च 2026)

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सुबह से ही बिकवाली का दबाव बना हुआ है:

नोट: पिछले महीने के मुकाबले कीमतें काफी कम हैं। तब सोना 1.80 लाख रुपये और चांदी 4.20 लाख रुपये के अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर (All-time High) पर पहुंच गई थी।

प्रमुख शहरों में सोने के दाम (बिना GST)

नीचे दिए गए दाम प्रति 10 ग्राम के हिसाब से हैं। ध्यान दें कि अंतिम बिल में GST और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़े जाएंगे।

शहर 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) 24K सोना (प्रति 10 ग्राम)
दिल्ली / जयपुर Rs 1,49,010 Rs 1,62,540
अहमदाबाद Rs 1,48,910 Rs 1,62,440
मुंबई - पुणे - कोलकाता Rs 1,48,860 Rs 1,62,390
चेन्नई - बेंगलुरु - हैदराबाद Rs 1,48,860 Rs 1,62,390

कीमतें क्यों गिर रही हैं? (इनसाइड स्टोरी)

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इन 3 मुख्य कारणों से सोने-चांदी पर दबाव है:

  1. कच्चे तेल में गिरावट: क्रूड ऑयल की कीमतें $90 के नीचे आ गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान युद्ध के जल्द खत्म होने की संभावना और सुरक्षित भंडार से तेल रिलीज करने के प्रस्ताव ने बाजार को ठंडा कर दिया है। तेल सस्ता होने से महंगाई का डर कम हुआ है।

  2. हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का खुलना: युद्ध के कारण यह महत्वपूर्ण सप्लाई रूट बंद था। अब अमेरिकी सेना की कार्रवाई के बाद यहाँ से तेल और गैस की सप्लाई फिर से शुरू होने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक बाजार में स्थिरता आ रही है।

  3. अमेरिकी डेटा का इंतजार: निवेशक इस हफ्ते आने वाले अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर नजर गड़ाए हुए हैं। इससे यह संकेत मिलेगा कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करेगा या नहीं।

विशेषज्ञों की राय: हालांकि वर्तमान में कीमतें सुस्त हैं, लेकिन युद्ध की अनिश्चितता के कारण 'सेफ-हेवन' के रूप में सोने की डिमांड बनी रहेगी। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सोना अभी भी एक मजबूत विकल्प है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!