पहली मालगाड़ी पहुंची कश्मीर घाटी, रसद और आर्थिक विकास के नए युग का आगाज

नेशनल डेस्क : जम्मू-कश्मीर के परिवहन नेटवर्क को एक और बढ़ावा देते हुए, भारतीय रेलवे ने शनिवार को पंजाब के रूपनगर से कश्मीर के अनंतनाग तक पहली बार एक मालगाड़ी चलाई। सीमेंट से लदी यह मालगाड़ी शनिवार दोपहर करीब 12 बजे कश्मीर घाटी के अनंतनाग गुड्स शेड पहुँची, जो कश्मीर क्षेत्र को राष्ट्रीय मालगाड़ी नेटवर्क से जोड़ने में एक बड़ी उपलब्धि है। यह मालगाड़ी इस साल जून में 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL), या कश्मीर लाइन के पूरे हिस्से पर यात्री परिचालन के सफल शुभारंभ के दो महीने बाद आई है।

इस मालगाड़ी संपर्क से देश भर के बाजारों तक पहुँच आसान होने से कश्मीरी फल और हस्तशिल्प उद्योग को नई जान मिलने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने एक बयान में इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा, "कश्मीर घाटी में मालगाड़ी का आगमन रसद और आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरुआत करता है।" मंत्रालय ने कहा, "(यह) केवल एक रसद उपलब्धि नहीं है, बल्कि प्रगति और एकीकरण का एक सशक्त प्रतीक है, जो एक अधिक संबद्ध और समृद्ध कश्मीर घाटी का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।"

अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी में बोगी से ढके वैगनों में 1,380 मीट्रिक टन सीमेंट भरा गया था, जिनका उपयोग बैग में बंद सामान ढोने के लिए किया जाता है। सीमेंट का ऑर्डर कश्मीर घाटी में सड़कों, पुलों, सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और आवासीय भवनों सहित विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में शामिल निजी संस्थाओं द्वारा दिया गया था। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, "उद्घाटन मालगाड़ी में 21 बीसीएन वैगन सीमेंट भरा गया था। लगभग 600 किलोमीटर की यह यात्रा आज 18 घंटे से भी कम समय में नवनिर्मित अनंतनाग गुड्स शेड पर समाप्त हुई। यह आयोजन विशेष रूप से इस सुविधा के लिए पहली बार सीमेंट लदान का प्रतीक है, जो कश्मीर क्षेत्र में रसद और आर्थिक विकास के एक नए युग का समर्थन करने के लिए इसकी तत्परता को दर्शाता है।"

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया, "इस सीमेंट परिवहन के लिए गुरुवार रात करीब 11 बजे उत्तर रेलवे से अनुरोध किया गया था। इसके बाद रेक की व्यवस्था की गई और शुक्रवार शाम 6 बजे तक लोडिंग पूरी हो गई। ट्रेन शाम करीब 7 बजे पंजाब के रूपनगर स्थित जीएसीएल सुविधा केंद्र से रवाना हुई। मालगाड़ी को इलेक्ट्रिक WAG-9 इंजन से ढोया गया और शनिवार दोपहर करीब 12 बजे कश्मीर पहुँच गई।" अनंतनाग में मालगाड़ी का आना जम्मू-कश्मीर के व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। इससे घाटी में आने वाले माल की परिवहन लागत कम होगी, साथ ही यह कश्मीर के फल उद्योग, खासकर चेरी, स्ट्रॉबेरी और सेब की कुछ किस्मों जैसे कम समय तक खराब होने वाले फलों के लिए, एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

देश की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी, सोपोर फल मंडी के अध्यक्ष फैयाज अहमद मलिक ने कहा, "इससे फल उत्पादकों को फायदा होगा क्योंकि इससे परिवहन में लगने वाला समय और लागत दोनों कम हो जाएगी।" फिलहाल, दिल्ली तक फलों के एक डिब्बे की ढुलाई में 100 रुपये या उससे ज़्यादा का खर्च आता है। इस ट्रेन से हमें उम्मीद है कि यह घटकर 30 रुपये प्रति डिब्बा रह जाएगा। इसी तरह, हमें उम्मीद है कि परिवहन का समय भी 6 दिन से घटकर 30 घंटे रह जाएगा।

हालांकि, मलिक ने कहा कि मालगाड़ी का लाभ फल उत्पादकों को तभी मिलेगा जब देश के विभिन्न फल मंडियों जैसे पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद और पूर्वोत्तर के लिए सीधी ट्रेनें चलेंगी। यह मालगाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 जून को यूएसबीआरएल के 63 किलोमीटर लंबे कटरा-सांगलदान खंड का उद्घाटन करने और श्रीनगर तथा कटरा के बीच विशेष रूप से डिज़ाइन की गई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दो महीने बाद कश्मीर आई है। इस परियोजना के पूरा होने के साथ ही कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक परियोजना पूरी हो गई है।

272 किलोमीटर लंबी यूएसबीआरएल तीन भागों में विभाजित है - 25 किलोमीटर उधमपुर-कटरा, 111 किलोमीटर कटरा-बनिहाल और 136 किलोमीटर बनिहाल-बारामूला लाइन। जम्मू में दो खंड उधमपुर-कटरा और कश्मीर में बनिहाल-बारामूला का निर्माण उत्तर रेलवे द्वारा किया गया था, जो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा क्षेत्र है, और इसे तीन चरणों में चालू किया गया था - 2009 में 118 किलोमीटर काजीगुंड-बारामूला, 2013 में 18 किलोमीटर बनिहाल-काजीगुंड और 2014 में 25 किलोमीटर उधमपुर-कटरा।

