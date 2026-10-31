'पंजाबियों को मत सिखाओ कि लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती हैं': दिलजीत दोसांझ का दिल्ली कॉन्सर्ट में CJP पर पलटवार

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने शुक्रवार रात नई दिल्ली में परफॉर्म किया। उन्होंने अपने सुपरहिट गानों से प्रशंसकों का मनोरंजन किया और दर्शकों के साथ बातचीत भी की। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए इस कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने अपने उस बयान - 'मैं एक...

नई दिल्ली : पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने शुक्रवार रात नई दिल्ली में परफॉर्म किया। उन्होंने अपने सुपरहिट गानों से प्रशंसकों का मनोरंजन किया और दर्शकों के साथ बातचीत भी की। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए इस कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने अपने उस बयान - 'मैं एक कलाकार हूं, भाई' - से जुड़े विवाद पर भी बात की।

कुछ महीने पहले दिल्ली में CJP विरोध-प्रदर्शन के दौरान उनकी फिल्म 'सतलुज' का मजाक उड़ाया था। तब गायक ने कहा था, 'भाई, मुझे इन विरोध प्रदर्शनों और ऐसी चीजों से दूर रखो। मैं एक कलाकार हूं। मैं कोई राजनेता नहीं हूं।' हालांकि दिलजीत की इस कथित टिप्पणी को CJP कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने पसंद नहीं किया और उन्होंने 'GOAT' गायक की इस टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की। कुछ महीने पहले दिल्ली में CJP विरोध-प्रदर्शन के दौरान उनकी फिल्म 'सतलुज' का मजाक उड़ाया था।

अब शुक्रवार को दिलजीत ने अप्रत्यक्ष रूप से CJP पर तंज कसा। बिना किसी का नाम लिए, दिलजीत ने कहा, 'मैं आप सभी से प्यार करता हूं क्योंकि मैं एक कलाकार हूं, भाई। मैं चुप हूं, तो मुझे चुप ही रहने दो। मैं आप सभी का समर्थन करता हूं। पंजाबियों को यह मत सिखाओ कि लड़ाइयां कैसे लड़नी हैं।'

दिलजीत के कॉन्सर्ट का यह हिस्सा वायरल होने के बाद दिपके ने इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखा। इसमें उन्होंने गायक के प्रति अपनी प्रशंसा जाहिर की और उनसे इस मामले को यहीं खत्म करने की अपील करते हुए कहा, 'छोटा भाई समझकर बात को यहीं रफा-दफा कर दीजिए (मिट्टी पाइए)।' दिपके ने लिखा, 'पाजी, जून में जब हम विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे, तब आपकी टिप्पणी से मुझे थोड़ी ठेस पहुंची। ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से कोई दिक्कत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा है जो किसी नेक मकसद के लिए आवाज उठाता है—जैसा कि आपने खुद भी कहा था। सच कहूं तो, मैं हमेशा से आपका प्रशंसक रहा हूं, और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं आज भी आपका संगीत सुनता हूं। असल में इस मई में भारत लौटने से ठीक पहले, मैं शिकागो में आपके कॉन्सर्ट में गया था। सिर्फ आपके संगीत के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आप जिस तरह के इंसान हैं, उनके लिए मेरे मन में हमेशा से बहुत सम्मान रहा है। आपका साहस, आपकी सच्चाई, और जिस तरह से आपने अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भारत को वैश्विक मंच पर पहुंचाया है—इन सब बातों के लिए मैं हमेशा से आपका प्रशंसक रहा हूं। शायद इसीलिए आपकी उस टिप्पणी से मुझे थोड़ी ठेस पहुंची, क्योंकि मैं हमेशा से आपका बहुत सम्मान करता आया हूं। लेकिन एक असहमति या गलतफहमी की वजह से आपके प्रति मेरे सम्मान और प्रशंसा में कोई कमी नहीं आती। बाकी पाजी, छोटा भाई समझकर बात को यहीं खत्म कर दीजिए।' अंत में, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, 'गबरू ता वैरी नू वी मीठा बोल्डा, नी तू ता फेर जट्ट दा प्यार गोरिए।' कॉन्सर्ट का समापन लेजर डिस्प्ले के साथ हुआ जिसमें कैप्शन थे 'मैं हूं पंजाब' (मैं पंजाब हूं) और 'मैं एक कलाकार हूं'।