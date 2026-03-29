गुजरात में नफ़रत का माहौल, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार लगातार बढ़े हैं: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि गुजरात में BJP सरकार के राज में दलित और आदिवासी समुदायों के ख़िलाफ़ नफ़रत, भेदभाव और अत्याचार का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है।

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि गुजरात में BJP सरकार के राज में दलित और आदिवासी समुदायों के ख़िलाफ़ नफ़रत, भेदभाव और अत्याचार का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) ने 2016 के ऊना पिटाई कांड के पीड़ितों के साथ भी एकजुटता ज़ाहिर की और कसम खाई कि जब तक उन्हें इंसाफ़ नहीं मिल जाता, तब तक वे उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे।



गांधी ने सोशल मीडिया पर ये बातें तब कहीं, जब उन्होंने गुजरात के दलित और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी हाल की बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। इस प्रतिनिधिमंडल में ऊना घटना से प्रभावित लोग भी शामिल थे, जिसमें ख़ुद को 'गौ-रक्षक' कहने वालों ने चार युवकों को बेरहमी से पीटा था। वीडियो के साथ अपने पोस्ट में उन्होंने कहा, "यह मुलाक़ात बहुत ही तकलीफ़देह थी और इसने मुझे काफ़ी सोचने पर मजबूर कर दिया।"







पिटाई की यह घटना 11 जुलाई, 2016 को गिर-सोमनाथ ज़िले के ऊना शहर के पास मोटा समधियाला गाँव में हुई थी। उस समय चार दलित युवक अपने पुश्तैनी काम के तहत एक गाय की खाल उतार रहे थे, जिसकी मौत उससे पहले किसी दूसरे गाँव में हो गई थी। आरोपियों, जो ख़ुद को 'गौ-रक्षक' कहते थे, ने उन युवकों को बेरहमी से पीटा। इसके बाद उन्हें ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से हवालात में डाल दिया गया और पुलिसवालों ने भी उनके साथ मारपीट की।



गांधी ने अपने हिंदी पोस्ट में कहा, "लगभग 10 साल पहले, ऊना की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दलित युवकों को सरेआम नंगा करके बेरहमी से पीटा गया था। उस समय, मैं उनके परिवारों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा था।" उन्होंने कहा, "लेकिन यह बेहद अफ़सोस की बात है कि एक दशक बीत जाने के बाद भी उन्हें अब तक इंसाफ़ नहीं मिला है; उनके ज़ख़्म अभी भी हरे हैं, और इसके उलट, हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए हैं।"







गांधी ने कहा, "जब मैंने प्रतिनिधिमंडल की बातें सुनीं, तो यह साफ़ हो गया कि हालात सुधरने के बजाय और भी ज़्यादा चिंताजनक हो गए हैं। एक व्यक्ति को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसके शरीर में 19 जगह हड्डियाँ टूट गईं। एक दूसरे व्यक्ति के भाई को तो महज़ एक मनमानी के चलते ज़िंदा जला दिया गया।" उन्होंने कहा कि ये घटनाएँ महज़ अलग-थलग अपराध नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसे माहौल की कड़वी सच्चाई को दिखाती हैं जो डर और अन्याय से भरा हुआ है।



उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जो लोग अपने अधिकारों की माँग के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन्हें सुनियोजित तरीके से दबाया जाता है कभी धमकियों से, कभी हिंसा से, और अक्सर हत्या करके। गांधी ने आरोप लगाया, "गुजरात में BJP सरकार के राज में, दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ नफ़रत, भेदभाव और ज़ुल्म का माहौल लगातार बढ़ता गया है।" कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ऊना घटना के पीड़ित आज भी इंसाफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं। गांधी ने कहा कि इंसाफ़ के लिए यह लंबा इंतज़ार जो 10 साल से चल रहा है अपने आप में एक बड़ा अन्याय है। उन्होंने कहा कि यह महज़ कुछ अलग-थलग घटनाओं का मामला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे सिस्टम की नाकामी को दिखाता है जिसमें कमज़ोर लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है, जबकि अपराधी आज़ाद घूमते हैं।







गांधी ने कहा, "मैं पहले भी इन परिवारों के साथ खड़ा था, आज भी उनके साथ खड़ा हूँ, और जब तक उन्हें इंसाफ़ नहीं मिल जाता, मैं उनकी आवाज़ उठाता रहूँगा।" इस बातचीत का वीडियो X पर पोस्ट करते हुए विपक्ष के नेता ने कहा, "ऊना की पुकार आज भी इंसाफ़ के दरवाज़े पर दस्तक दे रही है। पिछले 10 सालों से, पीड़ित इंसाफ़ की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं।" उन्होंने कहा कि BJP-शासित गुजरात में दलितों और आदिवासियों के लिए अपमान, हिंसा और हत्या ही सच्चाई बन गई है। उन्होंने दावा किया, "(प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी जी का यही असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण मॉडल अब पूरे देश पर थोपा जा रहा है।"