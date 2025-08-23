राहुल गांधी का आरोप: 'संविधान को खत्म करने में लगी है मोदी सरकार',10-15 अमीरों को सौंपा जा रहा देश का धन

कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार देश के संविधान को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है, और...

नेशनल डेस्कः कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार देश के संविधान को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है, और सामाजिक न्याय की मूल भावना पर प्रहार कर रही है।

"हज़ारों साल से दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है"

राहुल गांधी ने कहा, "भारत में हजारों सालों से दो विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं। एक विचारधारा यह कहती है कि सब बराबर हैं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए – यही संविधान की भावना है। दूसरी विचारधारा जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है। BJP इसी दूसरी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि BJP और RSS की विचारधारा यह चाहती है कि दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज हाशिये पर रहें और समाज में उनकी हिस्सेदारी सीमित रहे।

"10-15 अमीरों को सौंपा जा रहा देश का धन"

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आर्थिक असमानता बढ़ाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "ये लोग चाहते हैं कि भारत का पूरा धन केवल 10-15 उद्योगपतियों के हाथों में केंद्रित हो जाए।" उन्होंने दावा किया कि नीतियां जैसे नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण GST लागू कर आम जनता, विशेषकर छोटे व्यापारियों और गरीबों को भारी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि बड़े उद्योगपतियों को फायदा मिला।

बिहार को बताया 'बेरोजगारी का सेंटर'

बिहार की अर्थव्यवस्था और रोजगार संकट पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "आज भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। यहां के युवा मजबूरी में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही राज्य में काम नहीं मिल रहा। इसका कारण है केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियां, नोटबंदी और गलत तरीके से लागू किया गया GST।"

संविधान बचाने की अपील

राहुल गांधी ने जनता से अपील की कि संविधान को बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दल संविधान की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, ताकि सभी वर्गों को समान अधिकार मिल सके और लोकतंत्र मजबूत बना रहे।