Union Budget 2026: रेलवे यात्रियों के लिए राहत की तैयारी? बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान

संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो चुकी है। यह सत्र दो चरणों में चल रहा है – पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक निर्धारित है। इस साल का सबसे अहम पल 1 फरवरी को आएगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण...

नेशनल डेस्क: संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो चुकी है। यह सत्र दो चरणों में चल रहा है – पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक निर्धारित है। इस साल का सबसे अहम पल 1 फरवरी को आएगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे आम जनता और निवेशकों के सामने Union Budget 2026 पेश करेंगी। हर साल की तरह इस बार भी नागरिकों की नजरें इस बजट पर टिकी हैं। चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, कृषि या रेलवे, हर सेक्टर के लोगों को बजट से राहत और नई योजनाओं की उम्मीद है। खासकर रेलवे सेक्टर के लिए इस बार कुछ बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है।

रेलवे में सीनियर सिटीजन के लिए खास खुशखबरी?

एक न्यूज चैनल के विशेष कार्यक्रम में अनुमान लगाया गया है कि आगामी बजट में रेलवे टिकट के किराए में बड़ी राहत दी जा सकती है। अगर यह लागू होती है, तो कई वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा।

इस कदम का मकसद न केवल वरिष्ठ नागरिकों के यात्रा खर्च को कम करना है, बल्कि रेलवे यात्रा को और सुलभ और किफायती बनाना भी है। इसके अलावा, वित्त मंत्री इस बजट में देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं के विस्तार के लिए कई नई घोषणाएं कर सकती हैं। इस साल का Union Budget नागरिकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, यह 1 फरवरी को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन रेलवे यात्रा में सीनियर सिटीजन के लिए राहत की यह संभावना पहले से ही लोगों में उत्साह जगा रही है।

 

