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Rain Alert : आंधी-तूफान, गिरेंगे ओले…, दिल्ली-UP-पंजाब समेत इन राज्यों में बारिश, जानें IMD का ताजा अपडेट

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 07:54 PM

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देश के विभिन्न हिस्सों में अचानक मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इस बदलाव से मार्च में समय से पहले बढ़ी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। कई...

नेशनल डेस्क : देश के विभिन्न हिस्सों में अचानक मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इस बदलाव से मार्च में समय से पहले बढ़ी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। कई इलाकों में मौसम सुहावना होने के साथ तापमान में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है।

उत्तर भारत में 20 मार्च तक असर

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 20 मार्च तक मौसम अस्थिर बना रहेगा। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 18-19 मार्च को, जबकि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 19-20 मार्च के दौरान बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अलग-अलग तारीखों पर मौसम का असर देखने को मिलेगा।

कई राज्यों में ओलावृष्टि की आशंका

बारिश के साथ कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। खासतौर पर उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों के अलावा मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी ओले गिर सकते हैं। विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग दिनों पर आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।

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एक हफ्ते तक तापमान में गिरावट के आसार

लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और आंधी-तूफान की गतिविधियों के चलते देश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक लू जैसी स्थिति बनने की संभावना नहीं है। हाल के दिनों में बढ़ी गर्मी के बीच यह बदलाव लोगों के लिए राहत लेकर आएगा और मौसम कुछ समय के लिए सुहावना बना रहेगा।

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