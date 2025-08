रेलवे स्टेशन पर महिला और TTE का शर्मनाक video viral...  नाराज होकर जोर-जोर से लगी चिल्लाने

नेशनल डेस्क: रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना लाखों यात्री सफर करते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ दृश्य ऐसे देखने को मिलते हैं जो नियमों से कहीं ज़्यादा ‘ड्रामा’ से भरे होते हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां टिकट न होने पर एक महिला और महिला TTE के बीच जबरदस्त बहस हो गई। घटना का वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

क्या है वीडियो में?

करीब 70 सेकंड की इस वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन पर एक महिला टिकट चेकिंग स्टाफ के सवालों का जवाब देने के बजाय बहस करती नजर आती है। वीडियो की शुरुआत में महिला जोर-जोर से चिल्लाती है और कहती है, "आपको मेरी हालत देखनी चाहिए।" लेकिन ड्यूटी पर तैनात महिला TTE पूरी सख्ती से जवाब देती है और टिकट दिखाने की मांग पर अडिग रहती है।

Kalesh inside Indian Railways over this lady instead of showing ticket, she started running

