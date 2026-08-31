राम मंदिर ट्रस्ट को झटका: चेन्नई की महिला का 4 करोड़ का चेक बाउंस, खाते में मिले महज 3 रुपये

चेन्नई की एक महिला श्रद्धालु द्वारा अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट को दिया गया 4 करोड़ रुपये का दान का चेक बाउंस हो गया है। बैंक जांच में महिला के खाते में महज 3 रुपये मिले। यह चेक चेन्नई की एक महिला श्रद्धालु ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट...

चेन्नई: चेन्नई की एक महिला श्रद्धालु द्वारा अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट को दिया गया 4 करोड़ रुपये का दान का चेक बाउंस हो गया है। बैंक जांच में महिला के खाते में महज 3 रुपये मिले। यह चेक चेन्नई की एक महिला श्रद्धालु ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया था। जब ट्रस्ट ने इसे जमा किया, तो बैंक को पता चला कि खाते में पर्याप्त पैसे नहीं थे। अब बैंक उस महिला को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि यह पूछा जा सके कि खाते में पर्याप्त पैसे न होने के बावजूद इतनी बड़ी रकम का चेक क्यों जारी किया गया। श्रद्धालु ने मंदिर को 10,000 रुपये का अलग से दान भी दिया था।



रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला श्रद्धालु ने ट्रस्ट के समक्ष यह शर्त रखी थी कि 4 करोड़ रुपये का उपयोग केवल मंदिर कर्मचारियों की सुविधाओं पर ही किया जाएगा। ट्रस्ट ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया और अभी महिला से बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। यह अजीब घटना ऐसे समय में हुई है जब मंदिर के निर्माण और रखरखाव के लिए भारी रकम जमा की गई है।

2020 में 'निधि समर्पण अभियान' के दौरान - जो मंदिर के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने और फ़ंड जुटाने का अभियान था - 45 दिनों में लगभग 3,500 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में चेक मिले थे, जिनमें से लगभग 100 करोड़ रुपये के चेक शुरू में तकनीकी कारणों से बाउंस हो गए थे।

बाद में चेक दोबारा जमा करके ज़्यादातर रकम वसूल कर ली गई, हालांकि खबरों के मुताबिक लगभग 22 करोड़ रुपये की वसूली अभी भी बाकी है। मंदिर को हर महीने कैश, ऑनलाइन ट्रांसफ़र और चेक के ज़रिए लगभग 3-4 करोड़ रुपये का दान मिलता है। अकेले चेक से मिलने वाला दान हर महीने लगभग 1-1.5 करोड़ रुपये होता है। ट्रस्ट ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यह घटना जून में मंदिर में दिए गए दान की चोरी और हेराफेरी का मामला सामने आने के दो महीने से ज़्यादा समय बाद हुई है।