Rekha Gupta Attack: हमलावर की तस्वीर आप नेता के साथ वायरल, भाजपा बोली- केजरीवाल जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है?

नेशनल डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह जनता दरबार के दौरान हुए हमले ने राजधानी की सियासत को गर्मा दिया है। घटना के तुरंत बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। वहीं, अब भाजपा विधायक हरीश खुराना ने इस हमले को लेकर आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि इस हमले का सीधा संबंध आम आदमी पार्टी से है।
हमलावर की तस्वीर को लेकर मचा बवाल
हरीश खुराना ने अपने पोस्ट में हमलावर की एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इस तस्वीर को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा: "जिसका शक था वही हुआ। हमलावर की तस्वीर अरविंद केजरीवाल के करीबी गोपाल इटालिया के साथ बहुत कुछ बयां कर रही है।" उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए लिखा "केजरीवाल जी, कृपया स्पष्ट कीजिए — यह रिश्ता क्या कहलाता है?"
राजनीतिक बयानबाज़ी तेज
हालांकि अभी तक इस हमले के पीछे की मंशा और हमलावर की पहचान को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न ही आम आदमी पार्टी की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी।
कानून व्यवस्था पर भी उठे सवाल
दिल्ली की मुख्यमंत्री पर खुलेआम हमला होने की घटना ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्तारूढ़ दल इस हमले के राजनीतिक पहलुओं से इनकार नहीं कर रहा।