केजरीवाल शीशमहल में रहते हैं, विमानों में यात्रा करते हैं और ईमानदारी का ढोंग कर रहे : रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उनकी ईमानदारी के दावे को 'नाटक' करार दिया और कहा कि वह शीश महल में रहने और निजी विमानों में यात्रा करने के आदी हैं और फिर भी खुद को आम...

नेशनल डेस्क : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उनकी ईमानदारी के दावे को 'नाटक' करार दिया और कहा कि वह शीश महल में रहने और निजी विमानों में यात्रा करने के आदी हैं और फिर भी खुद को आम आदमी कहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आबकारी नीति में कुछ भी गलत नहीं था तो उसे वापस क्यों लिया गया। शहर की एक अदालत द्वारा आबकारी नीति मामले में आरोप मुक्त किए जाने के बाद, केजरीवाल ने दावा किया कि अदालत के फैसले से साबित होता है कि वह और आम आदमी पार्टी (आप) 'कट्टर ईमानदार' हैं।

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को खत्म करने और उनकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ''फर्जी'' मामले के माध्यम से एक साजिश रची गई थी। गुप्ता ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान केजरीवाल से सवाल किया कि जांच शुरू होने के तुरंत बाद आबकारी नीति (2021-22) को वापस क्यों ले लिया गया। इस आबकारी नीति को केजरीवाल के नेतृत्व वाली तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने जुलाई 2022 में तब वापस ले लिया था, जब सीबीआई ने इसे बनाने और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच शुरू की थी।

केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा, "आप नाटक कर रहे हैं। आप वह व्यक्ति हैं जिसे 42 साइज की कमीज आती है और 44 साइज की कमीज पहनकर दिखाते हैं कि वह कितने साधारण व्यक्ति हैं। आपको शीश महल के बाहर रहने का मन नहीं करता। दिल्ली के बाद आप पंजाब के शीश महल में रह रहे हैं। आपको निजी विमानों के अलावा कहीं और यात्रा करना पसंद नहीं है और आप खुद को ईमानदार साधारण आदमी कहते है।"

गुप्ता, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए केजरीवाल के दिल्ली के एक आलीशान बंगले रहने और अब 'आप' शासित पंजाब सरकार के विमान का इस्तेमाल करके अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करने से जुड़े विवादों का जिक्र कर रही थी। गुप्ता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या उन्हें लगता है कि शराब की एक बोतल खरीदने पर एक बोतल मुफ्त देना, शराब व्यापारियों का कमीशन पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करना और आबकारी नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री का निजीकरण करना उचित था। गुप्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से इस पर चिंता व्यक्त की है और धन शोधन के सबूत मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने कई मामलों में दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है।

गुप्ता ने आरोप लगाया, ''आपने दिल्ली के लोगों के साथ दर्जनों मामलों में बेईमानी की। क्या आपने शीश महल घोटाले के जरिए दिल्ली के लोगों के साथ बेईमानी नहीं की? क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली के लोगों के साथ बेईमानी नहीं की? आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। अब आप ईमानदारी की बात करते हैं, जबकि आपमें अब भी ईमानदारी नहीं है।'' भाजपा नेता गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल को उनके सभी गलत कामों के कारण दिल्ली में सत्ता से बेदखल किया गया था, और मामले के बाद के चरणों में अंततः न्याय मिलेगा। बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल, दिल्ली की जनता के गुनाहगार हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि यह केवल कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है और सच्चाई का फैसला होकर रहेगा, इसलिए केजरीवाल घड़ियाली आंसू न बहाएं।" उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने आदेश में 'साक्ष्य के अभाव' की बात कही है और साक्ष्य पर्याप्त न होना और पूरी तरह बेगुनाह होना दो अलग बातें हैं, इसलिए कानून की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है। 

