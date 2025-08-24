Main Menu

सड़क या चाँद का गड्ढा! मुंबई-गोवा हाईवे का ड्रोन Video Viral, लोगों में भड़का गुस्सा

Edited By Mansa Devi,Updated: 24 Aug, 2025 03:03 PM

road or moon crater drone video of mumbai goa highway goes viral

मुंबई-गोवा हाईवे की बदहाल हालत को दिखाने वाला एक ड्रोन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोग भड़क उठे हैं। इस वीडियो में चिपलून स्थित वशिष्ठी पुल पर इतने बड़े-बड़े गड्ढे दिख रहे हैं कि यूज़र्स ने सड़क की तुलना चाँद की सतह से कर दी है।...

नेशनस डेस्क: मुंबई-गोवा हाईवे की बदहाल हालत को दिखाने वाला एक ड्रोन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोग भड़क उठे हैं। इस वीडियो में चिपलून स्थित वशिष्ठी पुल पर इतने बड़े-बड़े गड्ढे दिख रहे हैं कि यूज़र्स ने सड़क की तुलना चाँद की सतह से कर दी है। वीडियो में भारी ट्रक डिवाइडर के पास खड़े हैं, जिससे छोटे वाहनों के लिए रास्ता खतरनाक हो गया है।
 

क्यों भड़के लोग?
इंस्टाग्राम पर चिराग शैलेश मोरे द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को देखकर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।
➤ एक यूज़र ने लिखा, "ऐसा नहीं कि सड़क पर गड्ढे हैं, बल्कि सड़क खुद गड्ढों में है।"
➤ कई लोगों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को टैग करते हुए उनसे इस मामले में दखल देने की अपील की है।
➤ यह पुल मुंबई-गोवा मार्ग का एक अहम हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं। इसकी खराब हालत पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह की लापरवाही के लिए कौन ज़िम्मेदार है।

NHAI ने दी सफाई
वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने ट्विटर पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। NHAI ने कहा कि वशिष्ठी पुल उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और इसका रखरखाव राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। यह घटना एक बार फिर सड़कों की मरम्मत और रखरखाव को लेकर ज़िम्मेदारी तय करने की ज़रूरत पर सवाल उठाती है।

 

