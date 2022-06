देशभर में 'अग्निपथ योजना' को लेकर बवाल, कहीं पथराव तो कहीं आगजनी...सिर्फ 4 साल की नौकरी पर भड़के युवा

नेशनल डेस्क: सेनाओं में युवाओं की भर्ती की केंद्र सरकार की नई ‘अग्निपथ' योजना को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार , हिमाचल प्रदेश, झारखंड , राजस्थान, मध्य प्रदेश में युवा ‘अग्निपथ' योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जहां बिहार में युवाओं ने पुलिस पर पथराव किया वहीं एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया था। वहीं हरियाणा और दिल्ली में लड़कों ने सड़कों को जाम कर दिया।

Are They Really Army Asprints?

Are they really worth of the Army by burning Public Property.

Who Are they?

#AgnipathRecruitmentScheme for #Agniveers and These #Agniveers set Whole Train In into Agni #Agnipath #AgnipathScheme Is Enhancing the skill of youth

