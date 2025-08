‘मुझे और मेरे परिवार को 6 साल तक भुगतना पड़ा,’ CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर बोले सत्येंद्र जैन

नेशनल डेस्कः दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 2018 में लोक निर्माण विभाग (PWD) में हुई भर्ती प्रक्रिया के दौरान कथित भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन समेत अन्य आरोपियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर केस बंद कर दिया है। इस फैसले के बाद सत्येंद्र जैन ने कहा कि छह-साढ़े छह साल तक चली जांच में मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, लेकिन इस दौरान मुझे जो मानसिक और सामाजिक तकलीफें हुईं, उसकी भरपाई कौन करेगा।

इस मामले में CBI ने 20 मई 2019 को सत्येंद्र जैन के घर पर छापेमारी की थी। उस समय मीडिया में इसे बड़ी खबर के रूप में चलाया गया था। सत्येंद्र जैन ने बताया कि उनकी पत्नी और बच्चों के बैग, किताबों और कपड़ों तक की जांच की गई, लेकिन किसी तरह का कोई आपराधिक या भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि विपक्षी दलों की ओर से जबरन केस लगाए जाते हैं और जांच एजेंसियों को दबाव में काम करना पड़ता है।

#WATCH | Chandigarh: AAP leader and former Delhi Minister Satyendra Jain says, "Today, the CBI court has closed a six-year-old case. In this very case, the CBI raided my house on May 30, 2019, and when they raided, they even searched the children's clothes. They didn't leave… pic.twitter.com/fYo7ZFPQSu — ANI (@ANI) August 4, 2025