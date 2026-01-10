मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन: घाटी जिलों से 3 खूंखार उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार व गोला-बारूद बरामद

मणिपुर के घाटी जिलों में सुरक्षा बलों ने विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (नोयन) के एक सक्रिय सदस्य को...

नेशनल डेस्क: मणिपुर के घाटी जिलों में सुरक्षा बलों ने विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (नोयन) के एक सक्रिय सदस्य को बृहस्पतिवार को इंफाल पूर्व जिले के कोंगपाल चिंगांगबाम इलाके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि साथ ही, उसी दिन इंफाल पश्चिम जिले के अंबोइखोंगनांगखोंग इलाके से प्रतिबंधित प्रेपाक (प्रो) के 50 वर्षीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया।



अधिकारी ने कहा कि जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक सदस्य को बृहस्पतिवार को इंफाल पश्चिम जिले के नागराम इलाके से गिरफ्तार किया गया। तलाश अभियान के दौरान शुक्रवार को थौबल जिले के इकोप पट इलाके से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए। इंफाल पूर्व जिले के नटुम चिंग और सनासबी पर्वतमाला से एक देसी एके राइफल, एक हथगोला और बम समित अन्य हथियार बरामद किए गए।