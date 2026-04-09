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kerala Assembly Elections के बीच शशि थरुर बोले- BJP यहां पर शून्य है, मुकाबला सिर्फ LDF और UDF के बीच है

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 01:29 PM

shashi tharoor says kerala polls a direct fight between ldf udf

केरल की 140 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से मतदान जारी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में अपना वोट डालने के बाद राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि केरल में चुनावी लड़ाई मुख्य रूप से सत्तारूढ़ लेफ्ट...

नेशनल डेस्क: केरल की 140 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से मतदान जारी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में अपना वोट डालने के बाद राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि केरल में चुनावी लड़ाई मुख्य रूप से सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के बीच है।

भाजपा को गिनना भी उनकी तारीफ करने जैसा

वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए थरूर ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मौजूदगी को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा "केरल में भाजपा कोई फैक्टर नहीं है। यह एक ऐसा राज्य है जहाँ विधानसभा में भाजपा 'जीरो' पर है। उनके बारे में चर्चा करना भी उन्हें जरूरत से ज्यादा श्रेय देना होगा। असल मुकाबला मौजूदा LDF सरकार और उसे चुनौती दे रहे UDF के बीच है।"

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दिग्गज नेताओं ने जताया जीत का भरोसा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने भी तिरुवनंतपुरम में मतदान किया और यूडीएफ की भारी जीत की भविष्यवाणी की। एंटनी ने कहा, "जनता इस मौजूदा एलडीएफ सरकार को विदा करना चाहती है। राज्य में यूडीएफ की सरकार बनेगी।" उन्होंने भाजपा को 'गैर-केरल' पार्टी करार देते हुए उसकी आलोचना की।

मतदान के शुरुआती आंकड़े और सुरक्षा व्यवस्था

चुनाव आयोग के अनुसार, सुबह 9 बजे तक राज्य में 16.2% मतदान दर्ज किया गया। 140 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 883 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में 2.69 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या (1.38 करोड़) पुरुषों (1.31 करोड़) से अधिक है। इस बार 4.24 लाख युवा पहली बार वोट डाल रहे हैं।

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कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है वोटिंग

चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे राज्य में 30,471 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। प्रशासन ने लगभग 1.46 लाख मतदान कर्मियों और 1,200 से अधिक पुलिस टीमों को तैनात किया है। केरल के इस हाई-वोल्टेज चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। जहाँ एलडीएफ लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, वहीं यूडीएफ एक दशक बाद फिर से शासन में लौटने की उम्मीद लगाए हुए है।

 

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