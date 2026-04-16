Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Vaibhav Sooryavanshi in T20: वैभव सूर्यवंशी को लेकर मशहूर एंकर की भविष्यवाणी, जल्द ही भारत की T20 टीम में होंगे शामिल!

Vaibhav Sooryavanshi in T20: वैभव सूर्यवंशी को लेकर मशहूर एंकर की भविष्यवाणी, जल्द ही भारत की T20 टीम में होंगे शामिल!

Edited By Updated: 16 Apr, 2026 03:25 PM

shefali bagga vaibhav sooryavanshi t20 squad ipl 2026 indian t20 league 2026

Vaibhav Sooryavanshi:  मशहूर एंकर शेफाली बग्गा ने युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है और उन्हें पूरा भरोसा है कि इंडियन टी20 लीग 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद यह प्रतिभाशाली खिलाड़ी जल्द ही भारत की टी20 टीम में जगह बना सकता है।

Vaibhav Sooryavanshi:  मशहूर एंकर शेफाली बग्गा ने युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है और उन्हें पूरा भरोसा है कि इंडियन टी20 लीग 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद यह प्रतिभाशाली खिलाड़ी जल्द ही भारत की टी20 टीम में जगह बना सकता है।

युवा खिलाड़ी के तेजी से आगे बढ़ने की बात करते हुए शेफाली ने क्रीज पर सूर्यवंशी के शानदार खेल और संयम की सराहना की और बताया कि कम उम्र के बावजूद उन्होंने लगातार गेंदबाजों पर दबदबा बनाए रखा है। उन्होंने कहा, “वह बेहद शानदार तरीके से खेलते हैं और गेंदबाजों पर हावी रहते हैं। हमने पिछले साल देखा कि कैसे उन्होंने शतक बनाकर सबको प्रभावित किया।”

जसप्रीत बुमराह का भी सामना करने में सक्षम रहे Vaibhav Sooryavanshi
उन्होंने आगे Under-19 level पर उनके प्रभावशाली प्रदर्शन की ओर भी इशारा किया, जहां टीम की सफलता में उनके योगदान ने अहम भूमिका निभाई। उनके अनुसार, सूर्यवंशी को जो बात सबसे अलग बनाती है, वह सिर्फ उनकी प्रतिभा ही नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास और तैयारी भी है-ये गुण तब पूरी तरह से प्रदर्शित हुए जब उन्होंने High Level के गेंदबाजों का सामना किया, यहां तक ​​कि जसप्रीत बुमराह जैसे काबिल गेंदबाज का भी सामना करने में सक्षम रहे।

बग्गा ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय T20 league युवा प्रतिभाओं के लिए एक उपजाऊ जमीन के रूप में काम कर रही है, जो क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी को प्रेरित कर रही है। उन्होंने आयुष म्हात्रे और प्रफुल हिंगे जैसे उभरते नामों का उदाहरण दिया, साथ ही उन खिलाड़ियों का भी जिक्र किया जिन्हें उन्होंने घरेलू सर्किट के दौरान व्यक्तिगत रूप से देखा है, जिनमें प्रियांश आर्य भी शामिल हैं, जिन्होंने शीर्ष स्तर पर अवसर प्राप्त किए हैं।

और ये भी पढ़े

घरेलू प्रतियोगिताओं को करीब से देखने के अपने अनुभव पर विचार करते हुए, बग्गा ने कहा कि उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों को लगातार अच्छे प्रदर्शन और selectors के समर्थन के दम पर IPL में छलांग लगाते देखा है। उनका मानना ​​है कि सूर्यवंशी भी उन्हीं की तरह प्रतिभाशाली हैं।

उन्होंने आगे कहा,“वैभव सूर्यवंशी जैसे कई खिलाड़ी हैं, लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है, वह है उनकी सोच। मुझे लगता है कि इतनी कम उम्र के बावजूद उन्हें भारतीय टी20 टीम में जगह मिलेगी। वह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, और यही बात उनके सफर को और भी उल्लेखनीय बनाती है।” 

 IPL के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी
बिहार के प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम उम्र में रणजी क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया Under-19 के खिलाफ 58 गेंदों में शतक जड़ा, राजस्थान रॉयल्स के साथ IPL के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने और सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी। बाद में उन्होंने भारत अंडर-19 को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई और फाइनल में 175 रनों की शानदार पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!