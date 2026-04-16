दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, आकासा और स्पाइसजेट के विमान आपस में टकराए

Edited By Radhika,Updated: 16 Apr, 2026 04:54 PM
दिल्ली एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा होते- होते बच गया। यहां पर टैक्सीवे पर आवाजाही के दौरान आकासा एयर और स्पाइसजेट के दो विमानों के बीच मामूली टक्कर हो गई। इस हादसे में गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी यात्री या क्रू मेंबर को चोट नहीं आई है, लेकिन...
नेशनल डेस्क: दिल्ली एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा होते- होते बच गया। यहां पर टैक्सीवे पर आवाजाही के दौरान आकासा एयर और स्पाइसजेट के दो विमानों के बीच मामूली टक्कर हो गई। इस हादसे में गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी यात्री या क्रू मेंबर को चोट नहीं आई है, लेकिन विमानों के पंखों को कुछ नुकसान पहुँचा है।