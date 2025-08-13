'हमारे पास ब्रह्मोस है...' शहबाज शरीफ की पानी वाली गीदड़भभकी ओवैसी ने दिया मुंहतोड़ जवाब

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को जल संकट को लेकर धमकी दी है। उन्होंने कहा कि "पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान से नहीं छीनी जा सकती"। लेकिन इस बार उनका यह बयान खाली नहीं गया, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन...

नेशनल डेस्क: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को जल संकट को लेकर धमकी दी है। उन्होंने कहा कि "पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान से नहीं छीनी जा सकती"। लेकिन इस बार उनका यह बयान खाली नहीं गया, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें करारा जवाब दे डाला। ओवैसी ने दो टूक शब्दों में कहा, "हमारे पास ब्रह्मोस है, शहबाज साहब! भारत को गीदड़भभकी देना बंद करिए। ऐसी बकवास और धमकियों का हम पर कोई असर नहीं पड़ता। बहुत हो गया!" ओवैसी के इस जवाब में न सिर्फ आत्मविश्वास झलक रहा था, बल्कि भारत की सैन्य शक्ति की गूंज भी सुनाई दी।

शहबाज की 'बूंद-बूंद' धमकी पर सोशल मीडिया में मजाक

शहबाज शरीफ का यह बयान कोई नया नहीं है। पाकिस्तान के नेता और आर्मी जनरल वर्षों से इस तरह की बयानबाजी करते आए हैं, लेकिन जमीन पर इनकी कोई हैसियत नहीं दिखती। सोशल मीडिया पर शहबाज की इस 'बूंद-बूंद' वाली धमकी का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है।

एक यूजर ने लिखा, "शहबाज साहब, बूंद की बात छोड़िए, ब्रह्मोस के सामने आपका समंदर भी सूख जाएगा!"

वहीं एक अन्य ने तंज कसा, "पाकिस्तान को पहले अपनी बिजली और रोटी की चिंता करनी चाहिए, फिर भारत को धमकी देने का साहस करना चाहिए।"

ब्रह्मोस की दिलाई याद

ओवैसी के बयान में जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र किया गया, वह भारत की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक बढ़त का प्रतीक है। यही ब्रह्मोस मिसाइल उस ऐतिहासिक 'ऑपरेशन सिंदूर' में इस्तेमाल हुई थी, जब पाकिस्तान के एयरबेस को ध्वस्त कर दिया गया था।

#WATCH | Hyderabad, Telangana | On Pakistan PM Shehbaz Sharif's reported "enemy cannot snatch even a single drop of water from Pakistan" statement, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "'BrahMos hai humaare paas'... He should not talk such nonsense... Such threats will have no effect… pic.twitter.com/NfCxYM6Mo8 — ANI (@ANI) August 13, 2025

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारतीय सैन्य कार्रवाई ने पाकिस्तान को चौंका दिया था। उस वक्त पाकिस्तानी अधिकारियों ने खुद माना था कि उनके पास प्रतिक्रिया देने का समय तक नहीं बचा था। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने उस घटना को याद करते हुए लिखा, "ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने दिखा दिया था कि भारत की धमकी सिर्फ शब्दों की गूंज नहीं, बल्कि कार्रवाई की गर्जना है।"